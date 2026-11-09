Reprodução/Câmara municipal de Rubinéia As obras duraram oito anos e, considerando o índice atual da inflação brasileira (IPCA), o montante investido equivaleria a cerca de R$ 2,9 bilhões.

A Ponte Rodoferroviária Rollemberg-Vuolo liga os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul ao longo de 3,7 quilômetros sobre o Rio Paraná. Com dois andares, um dos pavimentos recebe tráfego rodoviário, enquanto o andar inferior possibilita o transporte de cargas por meio de trens.

A estrutura foi inaugurada em maio de 1998 e conecta Aparecida de Taboado (MS) a Rubinéia (SP). Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Aparecida do Taboado (MS), a construção custou R$ 550 milhões e é uma obra importante para a integração entre os dois estados.

A combinação entre os dois tipos de transporte torna a maior ponte fluvial do Brasil relevante para o escoamento da produção entre duas regiões brasileiras, o Sudeste e o Centro-Oeste.

Anteriormente à ponte, o deslocamento dependia exclusivamente de balsa e poderia levar uma hora, tempo que foi reduzido a cinco minutos a partir da conclusão da obra.





Ponte de dois andares

Além da extensão vasta de 3.700 metros, a ponte possui 26 metros de altura e 18 de largura, se “classificando” como segunda maior ponte em geral do país, atrás apenas da Rio-Niterói, que tem 13 quilômetros de extensão.

A divisão entre dois pavimentos fez parte do planejamento desde o início, para atender as necessidades tanto de deslocamento da população quanto do fluxo comercial entre a região do território brasileiro.

As duas partes, inclusive, têm nomes diferentes. Enquanto a rodoviária se chama Ponte Deputado Roberto Rollemberg, a ferroviária, hoje administrada por empresa concessionária, se chama Ponte Senador Vicente Vuolo.

Ambos reconhecem a atuação de parlamentares que atuaram para que o empreendimento se concretizasse.

A ideia de construir uma ligação era antiga, discutida ao longo do século XX. Apenas nas últimas décadas, por volta dos anos 1970, quando o projeto ganhou vez no Congresso Nacional.

As obras duraram oito anos e, considerando o índice atual da inflação brasileira (IPCA), o montante investido equivaleria a cerca de R$ 2,9 bilhões.