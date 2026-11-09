Reprodução/Kwara Itens foram arrematados nesta segunda-feira (09), em leilão do Banco Master e Will Bank

O leilão de móveis, objetos de decoração e equipamentos do Banco Master e do Will Bank terminou nesta segunda-feira (09), com um conjunto de 20 cadeiras arrematado por R$ 100.120 e uma sanduicheira por R$ 157.

O dinheiro arrecadado com as vendas dos 445 lotes será destinado ao pagamento de credores das instituições em liquidação extrajudicial.

O conjunto mais caro foi formado por aproximadamente 20 cadeiras Cosm Média, da Herman Miller, arrematado por R$ 100.120. Da mesma marca, cerca de 25 cadeiras Verus Interwave foram vendidas por R$ 51.070, enquanto um grupo de oito unidades Cosm Média chegou a R$ 51.520.

O item único mais caro arrematado foi uma poltrona Tetê, com estofado de veludo marrom e braços de madeira, vendida por R$ 47.780.

Já a caixa bar Pietra, da Artefacto, que reúne frigobar, gavetas, prateleiras e compartimentos internos, alcançou R$ 42.600.

Também no ranking de itens mais caros leiloados estão dois quadros, com arremate de R$ 40.020. A lista inclui ainda uma estação de trabalho para aproximadamente dez pessoas, vendida por R$ 24.590, e duas poltronas Viki, da Lider Interiores, por R$ 16.020.

Reprodução/Kwara Poltrona Tetê e quadro estão entre os itens mais caros do leilão do Banco Master e Will Bank





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Entre os equipamentos eletrônicos, um televisor LG de 98 polegadas foi o item mais caro, vendido por R$ 14.750. O pregão também reuniu computadores, notebooks, monitores, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, frigobares e equipamentos para reuniões por videoconferência.

A relação de produtos teve ainda itens menos comuns em leilões desse tipo. Um conjunto com 12 extintores de incêndio e suportes foi arrematado por R$ 6.200, enquanto um cofre saiu por R$ 3.700.

Entre os itens mais baratos esteve uma sanduicheira da marca Cadence vendida por R$ 157. Também havia lotes com utensílios domésticos e equipamentos de cozinha.





Processo de liquidação dos bancos

A venda dos itens faz parte do processo de liquidação extrajudicial do Banco Master e do Will Bank, determinado pelo Banco Central em novembro de 2025 e em janeiro de 2026, respectivamente.

A liquidação do Master aconteceu após suspeitas de fraude envolvendo a venda de créditos ao Banco de Brasília (BRB), no valor de R$ 12,2 bilhões. As investigações também apuram a emissão de títulos de crédito falsos, a venda de carteiras de crédito fictícias e um possível envolvimento de influenciadores digitais em campanhas para desacreditar o Banco Central e defender o Master.

No processo, as instituições têm suas atividades encerradas e seus bens podem ser vendidos para arrecadar recursos para pagar os credores, como empresas e pessoas que têm valores a receber dos bancos.