Reprodução Instagram Recorde tucunaré brasileiro





Um tucunaré de 65 centímetros capturado em uma represa de Mato Grosso colocou o pescador esportivo João Noordegraaf, de 27 anos, no topo de dois rankings da pesca. O exemplar estabeleceu novos recordes brasileiro e mato-grossense da espécie Cichla mirianae, segundo homologação da BGFA Records.

A captura ocorreu em 13 de setembro de 2026, na Represa do Cocal, em Canarana, no interior do estado. O peixe superou as marcas anteriores registradas pela entidade: 61 centímetros no ranking brasileiro, de Guilherme R. Pite Stival, e 60 centímetros no estadual, de Jucier Colombo.

O registro foi divulgado pela BGFA Records nas redes sociais. A homologação considerou a modalidade de comprimento, utilizada para estabelecer o tamanho do exemplar.

Pescador já havia capturado outros peixes de 60 cm

No relato publicado junto ao registro, João contou que o dia já tinha sido marcado por outras capturas. Antes de fisgar o exemplar recordista, ele havia pescado dois tucunarés de 60 centímetros.

A oportunidade apareceu quando o pescador avistou um cardume a cerca de 70 metros de distância. Ele lançou a isca na direção dos peixes e, depois de poucas tentativas, conseguiu fisgar o exemplar de 65 centímetros.

João descreveu a captura como o momento que marcou a pescaria. O peixe foi fisgado com uma isca artificial Duo Realis Pencil 130 cromada.

Equipamentos usados na captura



Para fisgar o tucunaré, o pescador utilizou uma carretilha Daiwa Steez A TW HLC 8.1 e uma vara Major Craft Days 360 de 25 libras.

O conjunto também incluía linha Shimano Pitbull 8X de 43 libras, fluorocarbono de 0,52 milímetro e snap BKK de 30 libras.

O recorde foi registrado na categoria masculino privado, tanto no ranking brasileiro quanto no mato-grossense.