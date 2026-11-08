Conexão Planeta Peixe-leão













A Prefeitura de Ilhéus, no sul da Bahia, emitiu um alerta sobre os riscos de acidentes com o peixe-leão, espécie exótica invasora já identificada na costa baiana. O animal representa uma ameaça à biodiversidade marinha e pode provocar ferimentos por meio dos espinhos venenosos presentes nas nadadeiras.

O comunicado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental. A orientação é que moradores, pescadores e turistas mantenham distância e não tentem tocar ou capturar o peixe.

Mesmo depois de morto, o animal continua oferecendo risco, já que seus espinhos permanecem venenosos.

Quais são os sintomas da picada do peixe-leão?

As perfurações podem provocar dor imediata e intensa, inchaço e vermelhidão. Também podem ocorrer náuseas, tontura e mal-estar.

Em caso de acidente, a recomendação é lavar a região atingida com água e sabão e procurar imediatamente uma unidade de saúde. A imersão do local em água aquecida, entre 40 °C e 45 °C, pode ajudar a aliviar a dor, desde que a temperatura seja tolerada e não provoque queimaduras.

A prefeitura orienta que a vítima não faça torniquetes, cortes ou tentativas de sucção no ferimento. Casos de múltiplas perfurações ou dificuldade para respirar exigem atendimento hospitalar imediato.

O que fazer ao encontrar um peixe-leão?

A orientação é não tocar no animal e manter distância dos espinhos. Caso ele seja capturado acidentalmente durante uma atividade de pesca, não deve ser devolvido ao mar.

Nessa situação, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) deve ser acionado para orientar sobre o manejo e a destinação adequada do exemplar. A captura e a manipulação devem ser feitas por pessoas capacitadas.

Os contatos disponibilizados são:

CIATox-BA: 0800 284 4343, para urgências toxicológicas, com atendimento 24 horas;

Inema: 0800 071 1400;

WhatsApp do Inema: (71) 99661-3998.

Os serviços de saúde também devem notificar os casos para ajudar no monitoramento da presença da espécie no município.

Por que o peixe-leão preocupa?

Nativo dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão é considerado uma espécie exótica invasora no Brasil. O animal tem alimentação predatória e pode consumir peixes e crustáceos nativos, afetando o equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Na Bahia, há registros da espécie em pelo menos dez municípios. Um exemplar foi capturado na Praia do Cristo, em Ilhéus, em outubro, reforçando o alerta sobre a expansão do animal pelo litoral do estado.

A presença do peixe-leão, porém, não significa que a praia esteja imprópria para banho. O principal cuidado é evitar o contato com o animal, especialmente em áreas rochosas, recifes e piscinas naturais.