Foto: Divulgação/EPR Litoral Pinheiro O estado do Paraná possui a terceira maior frota do país, atrás de São Paulo e Minas Gerais





Motoristas que trafegam pela BR-277, no Paraná, pagam mais caro pelo pedágio a partir da meia-noite deste domingo (08). Quem passar pelas três praças da região Oeste, em São Miguel do Iguaçu, Céu Azul e Cascavel, desembolsará R$ 50,40 no total, considerando uma passagem em cada ponto.

O reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atinge seis praças da BR-277 administradas pela concessionária EPR Iguaçu. Para carros de passeio, caminhonetes e furgões, as novas tarifas variam de R$ 16 a R$ 18,40.

A atualização faz parte da primeira revisão ordinária do contrato de concessão. A ANTT aplicou um reajuste básico de 5,76 %, considerando a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre o início da cobrança e setembro de 2026, além de outros componentes contratuais.

Veja os novos valores na BR-277

Confira quanto os motoristas de veículos de passeio vão pagar em cada praça:

| Praça | Tarifa anterior | Nova tarifa |

Prudentópolis | R$ 16,70 | R$ 17,70

Candói | R$ 16,10 | R$ 17,00

Laranjeiras do Sul | R$ 15,20 | R$ 16,10

Cascavel | R$ 15,10 | R$ 16,00

Céu Azul | R$ 15,20 | R$ 16,00

São Miguel do Iguaçu | R$ 17,40 | R$ 18,40

O total de R$ 50,40 considera a passagem pelas praças de São Miguel do Iguaçu, Céu Azul e Cascavel, no sentido de deslocamento em que o motorista passa pelos três pontos.

Reajuste também atinge outras rodovias



Além da BR-277, a mudança alcança outras três praças administradas pela EPR Iguaçu:

Lindoeste, na BR-163: de R$ 18,10 para R$ 19,10;

-Ampére, na PR-182: de R$ 13,40 para R$ 14,20;

Pato Branco, na PR-280: de R$ 11 para R$ 11,60.

Ao todo, nove praças terão as tarifas atualizadas a partir deste domingo. A concessionária administra 662,1 quilômetros de rodovias federais e estaduais no Paraná.

Motoristas com TAG têm desconto

Os usuários que utilizam TAG eletrônica continuam tendo direito ao Desconto Básico de Tarifa (DBT), que reduz em 5% o valor da passagem nas categorias elegíveis.

Também permanece disponível o Desconto de Usuário Frequente (DUF), destinado a veículos leves. O benefício oferece reduções progressivas a partir da segunda passagem pela mesma praça, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

A partir da 30ª passagem elegível, o motorista passa a pagar a tarifa mínima prevista para o restante do período. Os descontos são aplicados automaticamente, conforme as regras do contrato de concessão.