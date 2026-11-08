Reprodução Tunelão em vídeo nas redes sociais

O maior túnel do Brasil, o Tunelão, tem 8.645 metros de extensão e chama a atenção por sua engenharia complexa e importância econômica nacional. A rota conecta os municípios de Bom Jardim de Minas e Santa Rita de Jacutinga, ambos em Minas Gerais, e é uma parte essencial da Ferrovia do Aço, linha projetada para facilitar o transporte de produtos industriais até o Rio de Janeiro.

A travessia de cada trem leva cerca de 12 minutos, com as composições mantendo uma velocidade média de 50 km/h ao longo dos trilhos. Além de ser um destaque por conta do tamanho, o maior túnel ferroviário do país também tem importância nacional por seu papel estratégico, uma vez que auxilia na circulação de mercadorias e impulsiona o transporte de cargas pesadas, como o minério de ferro.





A construção

Para realizar o projeto, os engenheiros tiveram que enfrentar a desafiadora Serra do Mar, com rochas maciças e barreiras naturais, exigindo tecnologias avançadas de perfuração e a instalação de sistemas de ventilação, uma vez que o trajeto foi projetado para passar pelo meio das montanhas em uma linha reta, evitando curvas e subidas extremas.

O túnel foi projetado para suportar o tráfego contínuo de locomotivas pesadas e conta com sistemas modernos que garantem ventilação adequada e monitoramento constante. Permitindo o tráfego de toneladas de carga com mais segurança todos os dias, mesmo em um ambiente tão complexo.

Outros túneis na ferrovia

O Tunelão não é o único destaque da ferrovia, e faz parte de um sistema que conta ainda com outros 81 túneis distribuídos ao longo do trajeto. Além de fazer parte da economia nacional, a partir do auxílio no transporte de minérios, a Ferrovia do Aço também oferece benefícios diretos à cidades próximas- como Ouro Preto, Juiz de Fora e Vitória- uma vez que o fluxo de mercadorias fortalece as economias locais, contribui para a geração de empregos e melhora a infraestrutura regional.

