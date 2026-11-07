Reprodução Viaduto Petrobras

Na Serra do Mar, um imponente viaduto abandonado em meio a mata atlântica chama a atenção por sua estrutura inacabada. Localizado entre os municípios de Salesópolis e Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, o Viaduto Petrobras conta com 300 metros de comprimento e cerca de 40 metros de altura.

Inicialmente, a estrutura foi projetada para fazer parte da Rodovia Rio-Santos, mas acabou não se conectando com mais nenhuma outra parte do sistema viário. Atualmente, o espaço segue esquecido e a natureza toma conta do concreto.

A obra e seus imprevistos

O projeto da rodovia foi idealizado na década de 1950 para ligar o Rio de Janeiro a São Paulo através de uma estrada litorânea. Quando finalizada, a obra seria a rodovia contínua mais longa do país, com quase 5.000 quilômetros de extensão.

A ideia era que a estrada atravessasse a mata fechada, o que trouxe diversos desafios à execução do projeto e atrasando a obra.

No final da década de 1960, a pista simples da Rio-Santos foi iniciada e, nos anos 1970, o projeto foi retomado. A ideia dos engenheiros era abrir a via diretamente pela floresta, seguindo uma rota já existente da Petrobras, utilizada para a manutenção e reparos de dutos da companhia.



A rota então recebeu o nome da empresa, uma vez que facilitaria também o acesso da Petrobrás à região.

Como a rodovia passava por dentro da floresta, a obra enfrentou diversos problemas durante sua construção, como um ambiente perigoso para os trabalhadores e calor extremo. Mesmo que as condições não fossem ideais, o projeto avançou, com uma base firme de concreto e 300 metros de extensão, elevado a 40 metros de altura em relação ao solo da floresta.

A logística de transportar materiais e máquinas para um local tão isolado criou ainda mais problemas. Somadas à escala ambiciosa da obra e às condições adversas, o progresso foi mais lento e mais caro do que o previsto.

Por que ficou assim?

As obras começaram a enfrentar ainda mais problemas no final da década de 1970, quando o Brasil passou por uma de suas piores crises econômicas.

Com os problemas financeiros nacionais, diversos empreendimentos governamentais precisam ter suas obras paralisadas, entre eles o Viaduto da Petrobras. A crise foi marcada por inflação alta, instabilidade financeira e retração da economia.



Além da dificuldade de retomar uma obra já pausada, o traçado da Rodovia Rio-Santos também acabou sendo alterado, redirecionando a via para se conectar a uma estrada costeira, em vez de atravessar a floresta. Assim, não havia mais a necessidade de seguir com o projeto do Viaduto Petrobrás, que ficou inacabado.

Ao longo dos anos, a floresta densa foi avançando sobre a estrutura e a vegetação foi, aos poucos, tomando conta do projeto. Atualmente, o local virou um destino turístico para aqueles que gostam de atividades radicais, como rapel e bungee jump ou, até mesmo trilhas.

Por mais que o espaço seja acessado por turistas, a visitação não é ideal, uma vez que as trilhas mais próximas estão em uma situação precária, com a estrutura instável ou deteriorada. O viaduto não é uma atração turística oficial.