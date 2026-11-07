Sea Paradise/Divulgação Peixes-leão capturados por mergulhadores no Cabeço 47, em Fernando de Noronha





Pescadores de Porto Seguro, no sul da Bahia, já receberam cerca de R $ 12 mil pela captura de peixes-leão, espécie invasora que ameaça a biodiversidade marinha. A prefeitura paga R$ 10 por exemplar entregue à Colônia de Pescadores Z-22 como parte de uma estratégia para conter a expansão do animal.

Desde julho de 2026, mais de 1,2 mil peixes-leão foram retirados do mar na região. A iniciativa integra o Plano Municipal de Enfrentamento ao Peixe-Leão, criado após a confirmação da presença da espécie no litoral do município.

Somente em outubro, 275 exemplares foram entregues pelos pescadores, o que representou R$ 2.750 em pagamentos.

Peixe-leão ameaça espécies nativas

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão (Pterois volitans) é considerado uma espécie invasora no Atlântico. O animal se alimenta de peixes e crustáceos nativos e pode provocar desequilíbrios nos ecossistemas marinhos.

A espécie tem alta capacidade de reprodução e não possui predadores naturais em boa parte do Atlântico. Uma única fêmea pode produzir até 2 milhões de ovos por ano, o que favorece a expansão da população.

O primeiro registro em Porto Seguro ocorreu em junho de 2026, no Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora.

Espinhos do peixe podem provocar convulsões

Além dos impactos ambientais, o peixe-leão oferece riscos à saúde humana. Seus espinhos possuem veneno capaz de provocar dor intensa, náuseas e febre. Em casos mais graves, o contato pode causar convulsões.

Conexão Planeta Peixe-leão

As autoridades ambientais orientam que a população não toque no animal, mesmo quando estiver aparentemente morto. Em caso de acidente, a recomendação é procurar atendimento médico.

Exemplares são usados em pesquisas

Parte dos peixes capturados é encaminhada à Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde pesquisadores estudam a alimentação, a reprodução e a distribuição da espécie.

Outras amostras foram destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que avalia possibilidades de aproveitamento do pescado na gastronomia.

A estratégia também envolve capacitações para orientar pescadores e profissionais do turismo sobre a identificação, a captura e o manuseio seguro do peixe-leão.