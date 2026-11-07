Foto gerada por IA Ciclovia Túnel Santos Guarujá

O túnel que vai ligar Santos a Guarujá, no litoral de São Paulo, terá uma ciclovia de 1,5 quilômetro, com um trecho de 870 metros localizado a até 21 metros de profundidade, sob o canal do Porto de Santos. A estrutura será a primeira ciclovia em uma travessia submersa do Brasil e permitirá que ciclistas cruzem o canal sem depender das balsas.

O projeto também prevê seis faixas para veículos, três em cada sentido, e uma passagem exclusiva para pedestres. A ciclovia ficará separada das pistas destinadas aos automóveis, garantindo um espaço próprio para quem atravessa de bicicleta.

Segundo o cronograma divulgado pelo governo paulista, as obras devem começar em 2027. A fabricação dos módulos que formarão o túnel está prevista para ocorrer até 2029, quando as estruturas serão transportadas e instaladas sob o canal. A inauguração está planejada para o fim de 2030.

Como será a ciclovia debaixo d'água

A pista para bicicletas fará parte da estrutura do túnel imerso. Diferentemente de uma passagem escavada diretamente no solo, o projeto prevê a construção de grandes módulos de concreto em uma doca seca.

Conteúdo gerado por IA Como será a ciclovia do Túnel Santos Guarujá

Depois de prontos e testados, os módulos serão transportados por rebocadores até o canal do Porto de Santos. No local, serão posicionados e afundados de maneira controlada, com o auxílio de sistemas eletrônicos e sensores.

As estruturas serão encaixadas umas às outras e fixadas no fundo do canal. Uma camada de pedras será colocada sobre o conjunto para proteger o túnel contra impactos de embarcações e possíveis âncoras.

A ciclovia ficará integrada ao túnel, mas terá circulação separada dos automóveis. O acesso será gratuito para os ciclistas, conforme o projeto apresentado pelo governo de São Paulo.

Travessia poderá substituir espera nas balsas

A ligação entre Santos e Guarujá é utilizada diariamente por milhares de pessoas que moram em uma cidade e trabalham ou estudam na outra.

Atualmente, a principal alternativa para atravessar o canal é o sistema de balsas. O percurso costuma levar cerca de 18 minutos, mas a espera pode ultrapassar uma hora em períodos de maior movimento.

Outra opção é contornar o canal por rodovias, em um trajeto de aproximadamente 40 quilômetros.

A estimativa do governo paulista é que cerca de 7,7 mil ciclistas utilizem diariamente a travessia entre as duas cidades. Com o túnel, eles poderão fazer o percurso sem depender do transporte por balsas.

Quanto custa o túnel Santos-Guarujá

O projeto tem investimento total estimado em R$ 6,8 bilhões. Desse valor, R$ 5,2 bilhões serão divididos igualmente entre os governos federal e estadual. O restante será financiado pela iniciativa privada, conforme o modelo de parceria público-privada.

Além da ciclovia, o túnel terá espaço reservado para a futura implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A travessia também deverá permitir o deslocamento de carros, caminhões e pedestres.

A previsão é que o trajeto entre as duas cidades seja feito em aproximadamente dois minutos, reduzindo o tempo de deslocamento e a dependência das balsas.