PCGO Quatro são presos em Goiás durante operação coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Uma vítima em Goiás acreditou que seguia orientações do próprio banco e transferiu cerca de R$ 412 mil para contas indicadas por golpistas, segundo a Polícia Civil. A investigação sobre o golpe do falso gerente levou a polícia goiana a cinco cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (5).

A delegada Lara Soares explicou que, nesse tipo de fraude, quem liga se apresenta como funcionário de uma instituição financeira e convence a pessoa de que há um problema na conta.

Acreditando estar seguindo orientações legítimas do próprio banco, a vítima acaba realizando transferências para contas indicadas pelos criminosos." Lara Soares, delegada da Polícia Civil de Goiás

Ao rastrear o dinheiro, os investigadores chegaram a contas bancárias de terceiros usadas para r eceber e movimentar os valores. Segundo Lara, a polícia apura se os titulares foram recrutados para vender, alugar ou ceder o acesso a essas contas.

Os agentes também identificaram parte da estrutura de telefonia usada para entrar em contato com a vítima. Segundo a delegada, a polícia aprofunda essa frente da investigação “para identificar quem realmente realizou as ligações e coordenou a execução do golpe”.

Justiça autoriza prisões e sequestro de bens

Na Operação Pecúnia Olet, a Justiça expediu nove mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Também autorizou o sequestro de bens e valores dos investigados. Segundo Lara, as equipes cumpriram as ordens nesta quinta-feira. A Polícia Civil não detalhou o número de presos nem o valor dos bens atingidos pela decisão.

Os policiais estiveram em Santos, no litoral paulista, em Belo Horizonte, na capital mineira, e nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. O Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes, da Polícia Civil de Goiás, investiga os crimes de estelionato eletrônico e associação criminosa. As polícias civis dos três estados e o Ministério da Justiça e Segurança Pública apoiaram a operação.