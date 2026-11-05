Tim Laman/NatGeo A sucuri-verde-do-sul é a maior de todas em comprimento e está presente no Brasil

Uma sucuri de grande porte foi vista por dois dias consecutivos no Lago Municipal de Itaúba, no Mato Grosso, local próximo a moradores. O primeiro encontro aconteceu no último domingo (02), quando Eduardo Damcena, autor das filmagens, passeava de caiaque acompanhado de familiares e percebeu a cobra no lago.

Possivelmente com tamanho próximo a 7 metros de comprimento, a sucuri permaneceu no mesmo local até a segunda-feira (03), quando Eduardo realizou as gravações se mantendo a pelo menos 10 metros de distância.

Assista abaixo:





A cobra apresenta volume na região do abdômen e possivelmente esteja realizando a digestão de uma presa recente, o que pode levar até mesmo semanas. É contraindicado ir ao local tentar se aproximar ou interagir com o animal silvestre.





Maior cobra do Brasil e mais pesada do mundo

A sucuri é a maior cobra do Brasil e tem hábitos semiaquáticos. O animal, na verdade, possui uma variedade de cinco espécies pertencentes ao gênero Eunectes e três delas habitam o país.

O tamanho varia conforme sexo e espécie, mas, em média, os indivíduos adultos chegam aos 4 metros, apesar de registros entre 6 a 7 metros e até 250 quilogramas.

A cobra é 100% carnívora e não é peçonhenta. A estratégia usada para matar é enrolar o enorme corpo ao redor da vítima e apertar até causar a morte por asfixia ou choque cardiorrespiratório.

A dieta se baseia sobretudo de peixes, aves, outros répteis e mamíferos, ou seja, quase tudo que ela conseguir capturar. As sucuris se deslocam com facilidade pela água e são avistadas frequentemente perto de lagos, pântanos e açudes.

A sucuri-verde-do-sul é a maior de todas em comprimento e está presente no Brasil. Ela pode pesar até 200kg e é encontrada em vários estados dentre os biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.

O porte da espécie dá a ela o “trono” como serpente de maior massa corporal do planeta inteiro, ficando atrás somente em comprimento para a píton-reticulada.

Outra brasileira, a sucuri-malhada, é mais restrita, estando presente na Ilha de Marajó, no Pará e no Amapá. Por fim, a sucuri-do-pantanal pode ser vista nas áreas do bioma que a batizou.

A “coletânea” desse animal singular é completa com as sucuris-de-beni e as sucuris-verdes-do-norte. A primeira é exclusiva do território da Bolívia, enquanto a segunda é a mais recente, descrita em 2024, presente nos territórios amazônicos externos ao Brasil.