Corpo de Bombeiros Bombeiros retiraram a sucuri de um ribeirão no Setor Lagoa Quente, em Caldas Novas (GO)

Uma sucuri de cerca de 4,5 metros já havia capturado um animal doméstico quando os bombeiros a encontraram na manhã de quarta-feira (4), em Caldas Novas, no sul de Goiás. A serpente estava em um ribeirão perto de uma casa no Setor Lagoa Quente e, segundo a equipe, preparava-se para engolir a presa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, havia crianças e outros animais nas proximidades, o que preocupou os moradores. A corporação não informou qual espécie a sucuri havia capturado e nem houve sobrevivência.

Os bombeiros retiraram a serpente do ribeirão e a levaram para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras).





Em setembro, em Itumbiara, também no sul de Goiás, os bombeiros resgataram uma sucuri de 3,5 metros que havia comido uma galinha no quintal de uma casa. Em outubro de 2025, banhistas ajudaram a equipe a retirar outra serpente, de cerca de cinco metros, de um resort em Rio Quente.

O que fazer ao encontrar uma serpente

Os bombeiros orientam a manter distância, afastar crianças e animais domésticos e ligar para o 193. Até a chegada da equipe, evite cercar a serpente ou tentar tocá-la, capturá-la ou espantá-la.



