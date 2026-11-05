Reprodução/redes sociais Assim que sentiu o peixe lutando com a linha, Carlos comentou que era um exemplar grande de provavelmente de 70 centímetros, um possível recorde

Uma aruanã de 71 centímetros capturada no Lago da Aruanã, em Careiro da Várzia, Amazonas, proporcionou o novo recorde estadual e nacional pela BGFA ao pescador esportivo Carlos Eduardo Teles, de 38 anos, pela BGFA Recordes.

A entidade anunciou a homologação do feito pela categoria Caiaque Absoluto Masculino, na modalidade de comprimento para a espécie.

A captura sobre um caiaque ocorreu no dia 16 de setembro de 2026 e não houve presença de guia durante a pescaria. O feito seguiu regras estipuladas pela BGFA para medição e fotografia e nenhum relato foi fornecido à entidade sobre o momento da captura.

O pescador compartilhou em perfil pesosal uma publicação sobre a pescaria do dia 16 de setembro em quemostra como foi a captura.









Soube que seria recorde assim que fisgou

Em vídeo publicado no dia 19 de setembro, Carlos Eduardo Teles mostra o momento em que fisga a Aruanã de 71 centímetros que foi submetida ao recorde da BGFA. A captura durou cerca de 2 minutos sem maiores dificuldades, apesar do peixe estar bastante arredio.

Assim que sentiu o peixe lutando com a linha, Carlos comentou que era um exemplar grande de provavelmente de 70 centímetros, um possível recorde.

Eita, grande, grande. Grande, aruanã grande. Bora pra beira. Pode ser aruanã do recorde. Opa. Eita, coisa linda, papai. Bora pra beira. Pode ser aruanã de 70 Carlos Eduardo Teles, pescador esportivo





A gravação encerra assim que a isca é retirada da boca do peixe. Conforme a imagem publicada juntamente ao recorde, a Aruanã foi medida já em terra, enquanto o vídeo exibe somente os momentos no caiaque, com o peixe bastante relutante.

Assista abaixo:





Segundo a publicação, a pescaria foi na BR-319, no Lago da Aruanã e utilizou os seguintes equipamentos: Vara Avenger, carretilha Lince Carbon e Isca Pro Slider 115. À BGFA, o pescador também declarou utilizar uma linha multifilamento Yara X4.

Carlos diz que as aruanãs são popularmente conhecidas como macaco d’água.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva . O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas.

A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não à comprovação de que seja a maior aruanã já capturada em território nacional ou amazonense.