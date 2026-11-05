Corpo de Bombeiros Bombeiro desce de rapel pela lateral da ponte sobre o Rio do Peixe para alcançar um dos enxames. À direita, outro militar manuseia a corda sobre a ponte

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás retirou dois enxames de abelhas da ponte sobre o Rio do Peixe, na GO-221, em Doverlândia, na tarde de quarta-feira (4). Para alcançar um deles, na parte de baixo da ponte, a cerca de 30 metros de altura, um bombeiro desceu de rapel com roupa de proteção.

Moradores frequentam o trecho do rio para banho e lazer. Segundo relatos da comunidade aos bombeiros, pessoas atingidas em ataques de abelhas no local precisaram de atendimento médico após sofrer múltiplas ferroadas.

A equipe fez duas intervenções para retirar os enxames. Alguns bombeiros foram ferroados durante os trabalhos, mas, segundo a corporação, passaram bem.

O Corpo de Bombeiros orienta quem encontrar um enxame a manter distância, evitar movimentos bruscos e não tentar removê-lo por conta própria. Em situações de risco, o telefone de emergência é o 193.



