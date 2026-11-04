Redes sociais Larissa Pereira Macêdo era mãe de uma menina de 8 anos e morava em Aparecida de Goiânia quando foi morta pelo ex-companheiro

Welber Felipe Teodoro, de 27 anos, suspeito de atropelar e matar a companheira, Larissa Pereira Macêdo, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil na tarde de terça-feira (3), em Aparecida de Goiânia (GO). Segundo informações da Polícia Militar divulgadas pelo g1, ele compareceu acompanhado de uma advogada, foi ouvido e liberado.

A apresentação ocorreu dois dias depois da morte de Larissa, atingida por um caminhão na noite de domingo (1º), no setor Cidade Vera Cruz. O companheiro havia deixado o local e era procurado pela polícia. A investigação apura a hipótese de feminicídio .

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Larissa e o suspeito haviam participado de uma confraternização antes do atropelamento. Pessoas que retornavam à residência encontraram a filha da vítima na rua, pedindo ajuda. Conforme as informações repassadas à corporação, a criança contou que o companheiro havia agredido a mãe com socos.

Vizinhos relataram que, após uma discussão, o homem entrou no caminhão e Larissa subiu nos degraus de acesso à cabine, pedindo que ele descesse. Segundo essa versão, o motorista colocou o veículo em movimento, e ela caiu e foi atropelada. A dinâmica ainda depende de esclarecimento pela investigação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. O caminhão foi deixado em frente à residência do casal. A Polícia Civil solicitou perícias para esclarecer as circunstâncias do atropelamento e a responsabilidade do condutor.



