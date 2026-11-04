Reprodução/redes sociais Arthur Perre viralizou aos 5 meses depois de raspar o cabelo, assemelhando-se de vez ao empresário

Arthur Perre tem seis meses de vida, mas já “virou famoso” na internet pela semelhança que tem com Luciano Hang, o “Véio da Havan”. O bebê de Araraquara, São Paulo, foi notado pelo empresário, que compartilhou um vídeo em perfil pessoal perguntando se realmente se parecia com a criança.

Estão dizendo que esse bebê se parece comigo... será? Luciano Hang, redes sociais





Dessa brincadeira surgiu o apelido “novinho da Havan”. Desde então, a mãe, Rafaela Perre, compartilha a rotina do pequeno, com várias referências às lojas da empresa. Assista abaixo:





A publicação atingiu quase 300 mil curtidas e vários comentários sobre o dia das crianças e a semelhança, de fato, entre os dois. “Nem o neto vai ser tão parecido”, disse um dos internautas. As sugestões de apelidos foram várias: “véinho”, “novinho”, “bebê” “mini véio” da Havan.

Nesta terça-feira (03), Arthur fez uma visita à Havan e recebeu cartinha e presentes de Luciano Hang. A mãe entrou na brincadeira e, dentre diversas postagens, comenta que “só faltam as lojas, porque o carrinho, já temos”.





A comparação ganhou força quando Arthur ficou “careca”, o que reforçou de vez a semelhança com o empresário, aos 5 meses de idade do pequeno. A mãe costuma compartilhar a rotina e brincar com a aparência do filho.

Ela leva Arthur para passear aos trajes do “Véio da Havan” e compartilha a reação das pessoas ao mini famoso.