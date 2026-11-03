BGFA Records Edgard Loureiro Silva com a pirarara de 1,21 metro capturada no Rio Araguaia

Uma pirarara de 1,21 metro capturada no Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia (GO), rendeu ao pescador esportivo Edgard Loureiro Silva, de 37 anos, o reconhecimento de recordista goiano da espécie pela BGFA Recordes. A entidade anunciou a homologação na categoria Goiano Absoluto Masculino, na modalidade comprimento.

A captura ocorreu em 18 de julho de 2026, a cerca de 20 quilômetros de Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia. A BGFA apresenta o resultado como a abertura do recorde da categoria, sem indicar a superação de uma marca anterior.

A pescaria teve apoio da operação Recanto das Piraíbas e de um guia identificado como Pastor. Nas imagens divulgadas, Edgard aparece dentro do rio, segurando o peixe. Outro registro mostra a pirarara sobre uma régua de medição, a bordo da embarcação.

Chumbadas mais leves e águas calmas

Segundo o relato da BGFA, as condições da água exigiram mudanças na estratégia de pesca. O mês de julho costuma ser um período desafiador, com temperaturas da água próximas das mínimas anuais e menor frequência de alimentação dos grandes peixes.

“Trabalhando com chumbadas mais leves e aproveitando os trechos de águas mais calmas, conseguimos capturar este belo exemplar de 121 cm”, informa o relato divulgado pela entidade.

Ainda de acordo com a publicação, a operação relatou que havia aproximadamente 30 dias não registrava a captura de um peixe daquele porte. Edgard utilizou uma vara Terez de 80 a 200 libras, carretilha Tyrnos 50 LRS 2 e linha Max Force 0.82.

O reconhecimento considera o comprimento do animal, e não seu peso, que não foi informado. Identificada pelo nome científico Phractocephalus hemioliopterus, a pirarara fotografada tem cauda e nadadeiras alaranjadas, além de uma faixa clara na lateral do corpo.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas. A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não à comprovação de que seja a maior pirarara já capturada em Goiás em qualquer circunstância.

Nos comentários da publicação, outros pescadores afirmaram ter capturado exemplares maiores na mesma região, mas pode ser só história de pescador, já que não há registro da marca.