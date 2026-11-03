Agência Petrobras Sonda de perfuração NS-42

A Petrobras anunciou a identificação de um terceiro intervalo portador de petróleo no poço Morpho, localizado no bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A informação foi divulgada na quinta-feira (29). Nesta segunda-feira (3), a estatal informou que concluiu a perfuração do poço e a aquisição de dados geológicos.

Segundo a empresa, a nova descoberta foi possível após a avaliação de outros intervalos de interesse, depois dos anúncios feitos em agosto e no início de outubro de 2026. Os três resultados foram identificados no mesmo poço, que começou a ser perfurado em outubro do ano passado.

A Petrobras não divulgou detalhes sobre a quantidade de petróleo encontrada nem apresentou estimativas sobre o potencial da área. Dessa forma, ainda não há confirmação de que a descoberta tenha viabilidade comercial e de que exista volume suficiente de petróleo para justificar economicamente a exploração.





Petrobras já havia anunciado outras duas descobertas

O primeiro anúncio ocorreu em agosto, quando a estatal informou ter identificado indícios de hidrocarbonetos no poço Morpho. Na ocasião, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que se tratava de uma descoberta, mas ressaltou que ainda não era possível determinar se ela seria comercialmente viável.

No início de outubro, a empresa comunicou a identificação de mais um intervalo portador de petróleo no mesmo poço. Agora, com o terceiro anúncio, a Petrobras conclui a etapa de perfuração e coleta de dados geológicos em Morpho.

Após a primeira descoberta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a sonda NS-42, responsável pela operação, acompanhado de Magda Chambriard, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil). Na ocasião, Lula classificou a descoberta como um "passaporte para o futuro".

Sonda seguirá para a costa do Rio Grande do Norte

Com o encerramento das atividades no poço Morpho, a plataforma NS-42 seguirá para a Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte. No local, a sonda iniciará a perfuração de um novo poço na locação Mãe de Ouro, na concessão BM-POT-17.

A Bacia Potiguar também integra a Margem Equatorial brasileira, região que se estende do litoral do Rio Grande do Norte ao Amapá e concentra o interesse da Petrobras na busca por novas reservas de petróleo.

Além disso, a estatal prevê iniciar a perfuração de outros três poços no bloco FZA-M-59 a partir de janeiro de 2027.