Reprodução/Internet Lula vai a São Paulo para fazer exames de rotina



O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva viajará a São Paulo no final da tarde desta terça-feira (3) para fazer exames de rotina. A informação foi confirmada nesta tarde pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Em comunicado à imprensa, a secretaria informou que os exames já estavam pré-agendados para serem realizados logo após a eleição. A previsão é que sejam realizados na noite de hoje, sob a coordenação dos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Lula deve retornar a Brasília na manhã de quarta-feira (4), seguindo com sua agenda normal de trabalho.

Em abril deste ano, Lula passou por uma cirurgia para retirar uma lesão no couro cabeludo, um carcinoma basocelular. É considerado o tipo mais comum de câncer de pele, já que responde por cerca de 80% dos casos, e o menos agressivo - na maioria das vezes, tem crescimento lento e raramente se dissemina para outras partes do corpo.

Em maio, passou por sessões de radioterapia preventiva.

