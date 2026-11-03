Reprodução Briga generalizada durante partida de futebol infantil

Uma partida de futebol entre as equipes goianas Sharks e Goiás, pela categoria sub-6 da Copa Uberlândia, terminou em briga envolvendo pais de atletas e integrantes da comissão técnica no domingo (1º). A competição reúne crianças de aproximadamente seis anos. A organização repudiou as agressões e anunciou punições aos envolvidos.

Um dos registros mostra um segurança imobilizando um integrante da comissão técnica do Sharks. Mais cedo, uma partida entre Sharks e Sporting também havia sido marcada por confusão.

Em manifestação independente do Goiás Esporte Clube, pais dos atletas do sub-6 acusaram integrantes da comissão adversária de intimidar crianças e criticaram a organização do torneio.





Sharks nega intimidação e anuncia apuração

Em nota, o Sharks Academy FC negou ameaças e intimidações. Segundo o clube, um integrante da comissão entrou na confusão após a esposa e a filha dele terem sido agredidas por um homem.

O Sharks afirmou possuir a gravação integral da partida, que teria terminado com cumprimentos entre as equipes. Informou ainda que apura o caso internamente e que eventuais condutas inadequadas serão tratadas com responsabilidade.

“Crianças devem ser protagonistas dentro de campo, nunca vítimas da intolerância dos adultos”, declarou.

A organização da Copa Uberlândia informou que aplica punições aos responsáveis e prevê sanções às equipes envolvidas em agressões físicas, sem detalhá-las no comunicado.



