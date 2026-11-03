Foto: José Cruz/Agência Brasil O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em coletiva de imprensa, nesta quinta (2)





O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu nesta terça-feira (03), durante discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a proibição das plataformas de apostas online no Brasil, que o país pode se tornar um exemplo internacional ao banir as bets. Segundo ele, a regulamentação adotada por outros países não apresentou resultados suficientes para reduzir os problemas de saúde pública relacionados aos jogos.

O Brasil pode sim ser inovador em relação a isso e talvez mostrar pro mundo um novo caminho no enfrentamento ao problema da ludopatia dos jogos eletrônicos, já que vários países que buscaram legalizar ou até ter medidas mais restritivas não impactaram fortemente nos seus indicadores da saúde. Alexandre Padilha, ministro da Saúde.





A análise aconteceu após entidades que representam o setor de apostas acionarem a Corte para tentar suspender a medida e permitir a retomada das atividades, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) suspender as apostas em medida provisória em 25 de setembro

Antes da votação, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que a medida seja mantida e que a proibição continue valendo enquanto é analisada pelo Supremo.

A medida provisória tem validade inicial de 60 dias e pode ser prorrogada por mais 60. Nesse período, precisa ser analisada e aprovada pelo Congresso Nacional para continuar em vigor.

Saúde pública x esporte

Na ação, a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) afirmam que a proibição foi anunciada de forma repentina e causou prejuízos bilionários às empresas que investiram no mercado brasileiro seguindo as regras que estavam em vigor.

As associações também argumentam que o governo não apresentou motivos suficientes para justificar a urgência da medida. Segundo elas, o assunto deveria ter passado por discussão e votação no Congresso Nacional.

O principal argumento dos representantes dos clubes de futebol que debateram na audiência pública foi sobre o impacto nos compromissos financeiros dos clubes. Os times argumentaram que os cassinos online e as publicidades se diferenciam das apostas esportivas e a tomada da decisão abrupta pela medida provisória que extinguiu as bets fecha a discussão sem considerar os efeitos ao mercado esportivo. Os times pedem mais tempo para adaptação e maior fiscalização.

Os clubes ainda argumentam que a proibição não acaba com a ludopatia, transtorno relacionado à perda de controle sobre o hábito de jogar, pois os apostadores viciados optam por sites ilegais, segundo seus representantes.

Luiz Fux, relator do caso no STF, voltou a expor seu discurso em ação audiência anterior sobre as bets, dizendo que "não há um direito fundamental, constitucionalmente protegido, à exploração de jogos de azar".

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pontua que a única alternativa para reduzir os impactos à saúde pública, às taxas de suicídio, e à violência familiar impulsionada pelas bets. Também pontuou que países que legalizaram não apontam melhorias na saúde nos problemas relacionados às apostas.

Padilha apresentou dados que apontam a existência de 28 milhões de apostadores no Brasil nos últimos 12 meses. Desse total, 10,9 milhões apresentam padrões de risco ou comportamento problemático. Segundo os números, o SUS registrou aumento de 200% na procura por atendimento relacionado às apostas. Ainda foi identificado um risco quase três vezes maior de tentativas de suicídio e 15 vezes maior de suicídio entre pessoas com problemas relacionados aos jogos. Além disso, foram registrados 1,2 milhão de pedidos de autoexclusão, dos quais 40% foram motivados pela perda de controle sobre as apostas.

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Como as bets foram regulamentadas no Brasil

As apostas online foram autorizadas no Brasil em 2018, durante o governo do então presidente Michel Temer, por meio da Lei nº 13.756. A legislação estabeleceu um prazo para a criação de regras específicas para o setor. Entre os pontos previstos estavam a proibição da participação de menores de idade, medidas para evitar a lavagem de dinheiro, cobrança de impostos e mecanismos de fiscalização.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, essas regras não foram implementadas naquele período, enquanto o mercado de apostas continuou crescendo.

A partir de 2023, durante o governo Lula, foram estabelecidas novas regras para o funcionamento das plataformas. Entre elas estavam a proibição de apostas por menores de idade, medidas para combater a lavagem de dinheiro e a cobrança de impostos sobre o setor.

As regras foram aprovadas pelo Congresso e sancionadas em 2023. Mesmo com a regulamentação, o governo decidiu avançar com a proibição das apostas diante das preocupações com o endividamento das famílias e os problemas de saúde relacionados à dependência em jogos.

A medida foi anunciada em 25 de setembro, após um ato realizado na Avenida Paulista, em São Paulo.





Segundo dados do Ministério da Saúde, a procura por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por causa da dependência em apostas e jogos de azar aumentou 140% nos cinco anos anteriores à divulgação dos números.