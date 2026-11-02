Divulgação/Polícia Militar de Goiás. Suspeitos foram presos em operação da Polícia Militar quando seguiam em direção a Minas Gerais





Uma mulher de 43 anos e o namorado, de 28, foram presos em flagrante no sábado (31), suspeitos de matar o ex-companheiro dela e incendiar a casa com o corpo dentro, na Vila Redenção, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás, os dois foram localizados na GO-450, em Piracanjuba, no sul do estado, enquanto tentavam fugir para Minas Gerais.

A vítima foi identificada como Cleyber Alves Fernandes, de 58 anos. O corpo foi encontrado carbonizado no quarto da residência. Os presos são Helen Maria Silva Martins Santos, ex-companheira de Cleyber, e Eugenio Neto Fernandes da Silva, atual namorado dela.

Em relato aos policiais, Eugenio admitiu ter atingido Cleyber com uma faca no pescoço e provocado o incêndio na residência. “Fiz o que tinha que ser feito”, afirmou o suspeito. As circunstâncias da morte e a participação de cada um são investigadas pela Polícia Civil.

Mulher alega que era ameaçada pelo ex

Helen disse aos policiais que manteve um relacionamento de aproximadamente três anos e meio com Cleyber. Segundo a versão apresentada por ela, o ex-companheiro não aceitava a separação e ameaçava divulgar fotografias íntimas caso os dois não se encontrassem.

A mulher relatou que foi à residência após o ex dizer que apagaria as imagens. Ela afirmou que, dentro do imóvel, Cleyber tentou enforcá-la. Ainda conforme o relato da suspeita, Eugenio aguardava do lado de fora e entrou na casa ao perceber a agressão.

O namorado também alegou aos policiais que a companheira estava sendo coagida. As acusações de ameaça e agressão contra Cleyber fazem parte da versão dos investigados e ainda precisam ser confrontadas com os demais elementos da investigação.

Casal teria usado carro da vítima para fugir

De acordo com as informações policiais, após o ataque com a faca, os suspeitos teriam ateado fogo à residência e deixado o local com um Renault Sandero pertencente à vítima. O veículo foi abandonado antes de os dois seguirem viagem em outro automóvel.

A localização dos investigados mobilizou equipes da Rotam, do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer) e policiais militares de Piracanjuba. O compartilhamento de informações e o monitoramento do deslocamento permitiram organizar a abordagem na rodovia.

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar registra a prisão do casal. Após a abordagem, os dois foram encaminhados à Polícia Civil.

A Delegacia de Investigações de Homicídios apura o caso. Os depoimentos, as imagens de câmeras de segurança e os exames periciais devem esclarecer a sequência do ataque e do incêndio.

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