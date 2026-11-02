Divulgação/Polícia Científica de Santa Catarina Vítima desapareceu em setembro de 2023, vista pela última vez em Blumenau (SC)

Um homem desaparecido desde setembro de 2023 teve seus restos mortais identificados e confirmados por meio do DNA dos pais na terça-feira, 27 de outubro. A confirmação ocorre três anos após o sumiço da vítima, em setembro de 2023.

Um mês após o desaparecimento, uma ossada foi localizada em Barra Velha, no litoral de Santa Catarina. As informações são da Polícia Científica de Santa Catarina (PC).

A vítima nasceu em 1979 e foi vista pela última vez em Blumenau , também no litoral catarinense, naquele mês de setembro. O desaparecimento foi oficialmente registrado em dezembro de 2024.

À época, o corpo com avançado estado de decomposição não possuía condições para identificação. O cenário mudou somente no dia 28 de agosto deste ano.

O programa “Mobilização Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas” motivou que os pais da vítima comparecessem à delegacia da PC em Joinville (SC), onde forneceram material genético.

O perfil da ossada de Barra Velha (SC), apesar de não identificado, permaneceu no Banco de Perfis Genéticos (BPG) de Santa Catarina, disponível para comparações posteriores.

Quando os pais foram incluídos no banco, foi possível confirmar a correspondência dos restos mortais com a família por meio de exames de DNA. A identificação foi formalizada no dia 09 de outubro e tornada pública no dia 27.

A mobilização fez parte do programa “PCI conecta”. Segundo Patrícia Cardoso Monteiro, coordenadora dos Programas Institucionais da Polícia Científica, as ações são uma possibilidade de levar respostas a quem vive na angústia da incerteza.

A ciência oferece ferramentas capazes de trazer respostas mesmo depois de muito tempo, mas esse trabalho também depende da participação das famílias. Cada nova amostra de DNA doada representa uma possibilidade de esclarecer um desaparecimento e de levar respostas a quem vive há tanto tempo na incerteza Patrícia Cardoso Monteiro, coordenadora dos Programas Institucionais da Polícia Científica



