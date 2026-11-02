Divulgação/Turismo Santos Apesar de ter 14 pavimentos, a altura do local equivale a um prédio de 40 andares, segundo a Prefeitura de Santos

Um prédio de 14 andares em Santos, no litoral de São Paulo, carrega uma marca única e inesperada à primeira vista: é o mais alto cemitério do mundo. O Memorial Necrópole Ecumênica foi reconhecido como cemitério vertical mais alto em 1984 pelo Guinness World Records .

O local reúne mais particularidades além da altura. Com 17 mil lóculos (espaços reservados aos túmulos), o complexo também sedia uma reserva ecológica com viveiro de animais como papagaios, araras e pavões e um museu de veículos antigos.

O memorial foi construído em 1983 e abriga a maior figura do futebol mundial, o. O jogador foi sepultado aos 82 anos no dia 03 de janeiro de 2023. A escolha pelo local, porém, foi feita quase 20 anos antes.

Há uma divergência de datas quanto ao recorde de altura do memorial. Enquanto o próprio Guinness cita 1984 como o ano em que a marca foi concedida, a Prefeitura de Santos cita 1991.

Isso se deve ao primeiro sepultamento, que foi recebido em 1984, época em que a construção ainda tinha 10 andares. Atualmente, apesar de ter 14 pavimentos, a altura do local equivale a um prédio de 40 andares, segundo a prefeitura.





Memorial do Rei

Reprodução/redes sociais Memorial do Rei





O mausoléu dedicado ao atleta foi reservado ainda em 2003. Ele fica localizado próximo à Vila Belmiro, estádio do Santos, clube onde Pelé construiu boa parte da carreira enquanto atleta.

Com cerca de 200 metros quadrados, o espaço fica no primeiro andar do edifício e reúne estátuas em tamanho real, painéis que contam a história do jogador eternizado na história mundial e elementos que remetem o futebol.

Em entrevista ao A Tribuna, Pelé afirmou que a escolha também tomou em conta o aspecto de paz que o empreendimento transmite, sem relembrar m cemitério convencional.

Além do Rei do futebol, outros nomes históricos estão sepultados no memorial, como Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., sepultado em março de 2013, e Champignon, baixista da mesma banda, que foi enterrado no local em setembro daquele ano.

Coutinho, ex-companheiro de Pelé pela seleção brasileira também está no memorial. O Memorial do Rei pode ser visitado de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 18h.