Um prédio de 14 andares em Santos, no litoral de São Paulo, carrega uma marca única e inesperada à primeira vista: é o mais alto cemitério do mundo. O Memorial Necrópole Ecumênica foi reconhecido como cemitério vertical mais alto em 1984 pelo Guinness World Records .O local reúne mais particularidades além da altura. Com 17 mil lóculos (espaços reservados aos túmulos), o complexo também sedia uma reserva ecológica com viveiro de animais como papagaios, araras e pavões e um museu de veículos antigos.O memorial foi construído em 1983 e abriga a maior figura do futebol mundial, o Rei Pelé. O jogador foi sepultado aos 82 anos no dia 03 de janeiro de 2023. A escolha pelo local, porém, foi feita quase 20 anos antes.Há uma divergência de datas quanto ao recorde de altura do memorial. Enquanto o próprio Guinness cita 1984 como o ano em que a marca foi concedida, a Prefeitura de Santos cita 1991.Isso se deve ao primeiro sepultamento, que foi recebido em 1984, época em que a construção ainda tinha 10 andares. Atualmente, apesar de ter 14 pavimentos, a altura do local equivale a um prédio de 40 andares, segundo a prefeitura.
Memorial do Rei
O mausoléu dedicado ao atleta foi reservado ainda em 2003. Ele fica localizado próximo à Vila Belmiro, estádio do Santos, clube onde Pelé construiu boa parte da carreira enquanto atleta.
Com cerca de 200 metros quadrados, o espaço fica no primeiro andar do edifício e reúne estátuas em tamanho real, painéis que contam a história do jogador eternizado na história mundial e elementos que remetem o futebol.
Em entrevista ao A Tribuna, Pelé afirmou que a escolha também tomou em conta o aspecto de paz que o empreendimento transmite, sem relembrar m cemitério convencional.
Além do Rei do futebol, outros nomes históricos estão sepultados no memorial, como Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., sepultado em março de 2013, e Champignon, baixista da mesma banda, que foi enterrado no local em setembro daquele ano.
Coutinho, ex-companheiro de Pelé pela seleção brasileira também está no memorial. O Memorial do Rei pode ser visitado de forma gratuita de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 18h.