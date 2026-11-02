Reprodução/Prefeitura de Humaitá Avião de pequeno porte foi arremessado por uma rajada de vento durante a decolagem

Uma criança de cinco anos ficou gravemente ferida após um avião de pequeno porte cair durante a decolagem na BR-230 (Transamazônica), em Humaitá, no sul do Amazonas, na manhã de domingo (01).

O menino sofreu um forte impacto no abdômen, precisou passar por uma cirurgia de emergência e foi transferido para Porto Velho (RO), onde continuará o tratamento. Os outros dois ocupantes da aeronave, os pais da criança, receberam alta do hospital nesta segunda-feira (02).

Segundo informações da Secretaria Municipal de Comunicação Social (Secom) de Humaitá, uma rajada de vento forte atingiu o avião durante a decolagem e fez com que a aeronave fosse lançada contra a copa de uma árvore. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 80 da rodovia, no trecho entre Humaitá e Apuí.

A família é de Ariquemes, em Rondônia, e seguia para a cidade no momento do acidente. Além do menino, estavam a bordo o piloto e sua esposa, que está grávida.

Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), mostram que a aeronave envolvida no acidente, de matrícula PU-BLR, é do modelo Ubiratan de Mello Conquest 180.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores foram acionados ainda no domingo (01) para realizar os primeiros levantamentos sobre o acidente. A equipe pertence ao Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) com sede em Manaus (AM).

Durante a etapa inicial, os investigadores realizam a coleta e a confirmação de informações, preservam evidências e verificam os danos provocados à aeronave ou causados por ela. Ainda são reunidas outras informações que podem ajudar a esclarecer o que causou o acidente.

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Criança passou por cirurgia de emergência

Após receberem o chamado, equipes do Hospital Regional de Humaitá enviaram duas ambulâncias para socorrer as vítimas. O atendimento também contou com a ajuda de motoristas particulares que já transportavam os feridos pela rodovia.

Os três foram encaminhados ao hospital e levados diretamente para a sala vermelha, setor destinado a pacientes que precisam de atendimento imediato devido à gravidade dos ferimentos.

Uma equipe formada por socorristas, enfermeiros e médicos de diferentes especialidades participou do atendimento. Entre os profissionais estavam cirurgião, anestesiologista e cardiologista. As vítimas também passaram por exames de raio-X e tomografia, que ajudam a identificar lesões internas e avaliar a gravidade dos ferimentos.

Após uma cirurgia de emergência, os médicos conseguiram estabilizar o estado de saúde da criança. Por causa da necessidade de acompanhamento especializado, o menino foi transferido para Porto Velho, onde continuará recebendo atendimento médico.





Pais receberam alta hospitalar

O piloto e sua esposa, que está grávida, também foram atendidos no Hospital Regional de Humaitá. Segundo a prefeitura, os dois estavam conscientes e apresentavam quadro de saúde estável.

Durante a internação, o casal permaneceu sob observação médica e recebeu acompanhamento psicológico.

Na manhã desta segunda-feira (02), os dois receberam alta hospitalar.