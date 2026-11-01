Divulgação/Governo do Estado do Amapá Ponte Binacional Franco-Brasileira sobre o Rio Oiapoque foi inaugurada em 2017 após anos de aproximações diplomáticas

Para chegar ao outro lado de carro leva cerca de 1 minuto. A travessia é o suficiente pra cruzar uma fronteira internacional e entrar em território francês na América do Sul. A Ponte Binacional Franco-Brasileira sobre o Rio Oiapoque foi inaugurada em 2017 após anos de aproximações diplomáticas. Ela conecta a cidade de Oiapoque (AP) à Saint-Georges-de-l’Oyapock, na Guiana Francesa.

Com extensão de 378 metros, a estrutura representa ae União Europeia. Em agosto de 2026, o visto deixou de ser exigido para atravessar rumo ao território europeu, aproximando o turismo e o comércio da região.





Como é a ponte?

A estrutura conta com duas faixas para veículos e um trecho para pedestres de 2,52 metros de largura, enquanto a plataforma tem 13,7 metros no total. A construção da ponte substituiu as antigas travessias de balsas usadas no local.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra da ponte custou aproximadamente R$ 71 milhões.

Relação diplomática e história da ponte

A ideia surgiu em 1997, quando os então presidentes Fernando Henrique Cardoso e Jacques Cirac lançaram propostas para integrar os dois territórios. O projeto avançou junto de acordos de cooperação entre os dois países, mas somente em 2005 parâmetros para a construção foram definidos.

Em 2006 o DNIT iniciou elaboração da engenharia do projeto, além de processos de licitação. As obras começaram em 2009 assim que estudos ambientais foram concluídos e duraram três anos. Mesmo pronta em 2012, a estrutura não foi aberta ao tráfego.

Isso porque instalações de fiscalização e controle de fronteiras, além de procedimentos para circulação de pessoas e mercadorias ainda deveriam ser definidos.

Essas instalações abrigam órgãos como a Receita Federal, Polícia Federal e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo concluídas em 2015. Por fim, a inauguração oficial aconteceu em 18 de março de 2017, em cerimônia com autoridades de ambos países.

Foi naquele momento que a estrutura foi classificada como a “primeira ligação terrestre do Brasil com a União Europeia”, pelo DNIT.

Território europeu na América do Sul

A Guiana Francesa possui particularidades geográficas e políticas. Embora esteja da América do Sul, pertence à França e, por isso, integra a União Europeia. Com isso, a fronteira entre o Amapá e a Guiana representa uma fronteira entre o Brasil e o bloco europeu.

Uma das expectativas com a construção da ponte foi a redução do isolamento da região, que pôde intensificar atividades turísticas e econômicas com o transporte facilitado entre as margens do Rio Oiapoque.

A Guiana Francesa foi colonizada pela França no século XVII e nunca conquistou independência como outros países da América Latina. O território não é classificado nem como país, nem como colônia, mas é considerado território francês.

A moeda utilizada é o euro, os habitantes são considerados franceses e vivem sob legislações da França, bem como possui representantes na política do país. Inclusive, o território abriga o Centro Espacial de Kourou, um dos principais de lançamento de foguetes no mundo.

A localização geográfica próxima à Linha do Equador facilita a chegada de satélites e naves espaciais à órbita da Terra e é importante para o programa espacial europeu.

Fim da exigência de visto

A mudança foi aprovada em 2025 e implementada em 2026. O fim da exigência de visto temporário foi anunciado pelo presidente francês Emmanuel Macron durante visita de Luiz Inário Lula da Silva à França em junho de 2025.

Com isso, segundo o Governo do Amapá, brasileiros precisam apenas formalizar a saída do território nacional frente à Polícia Federal e carregar os seguintes documentos para passagem pela ponte binacional:

Passaporte válido, emitido há menos de dez anos e com validade mínima de três meses após a data prevista de retorno;

Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela, comprovando que a imunização foi realizada com pelo menos dez dias de antecedência;

Comprovante de hospedagem, que pode ser a reserva de hotel ou a Attestation d'accueil (Atestado de Acolhimento) emitida pelo anfitrião residente na Guiana Francesa;

Seguro de viagem com cobertura válida durante toda a permanência.

Já em território francês, é necessário se apresentar à Police aux Frontières (PAF), responsável pelo controle de imigração.

Caso a travessia seja feita de carro, as seguintes documentações serão exigidas: