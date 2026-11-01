Reprodução/ Facebook Clara Thaís Silva Maia, de 18 anos.

Clara Thaís Silva Maia, de 18 anos, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue em recuperação. A jovem teve a garganta cortada pelo namorado, Eduardo Ronald de Souza Ferreira, na madrugada da última segunda-feira (26), após comemorar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Umarizal, no interior do Rio Grande do Norte.

A reportagem do iG entrou em contato com a defesa de Clara, que informou que a jovem apresenta boa evolução e já foi transferida para a enfermaria.

Ela está se recuperando muito bem e já saiu da UTI. Está na enfermaria, mas ainda precisa de repouso. Já consegue falar, mas os médicos orientam que evite falar, porque a cirurgia foi no pescoço e afetou diretamente a traqueia. Ela também já consegue andar um pouco. Defesa de Clara Thaís Silva Maia





Os representantes de Clara também informaram que o relacionamento entre os dois durou cerca de seis meses.

Sobre o suspeito, a defesa afirmou: "Quando os policiais chegaram à casa, ele confessou verbalmente o crime".

Eduardo Ronald de Souza Ferreira já foi ouvido pela polícia.





A defesa de Eduardo não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

O que aconteceu?

Na madrugada da última segunda-feira (26), Clara teve a garganta cortada após comemorar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois do ataque, o próprio suspeito, de 18 anos, acionou a polícia e confessou o crime. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a arma utilizada na agressão ao lado da jovem.

Clara recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Umarizal, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para uma unidade de referência em Mossoró.

A jovem precisou passar por uma cirurgia e permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após apresentar melhora, foi transferida para a enfermaria, onde segue sob cuidados médicos.

O suspeito passou por audiência de custódia, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.