Divulgação/Urbia +Cataratas A Passarela das Cataratas do Iguaçu foi reaberta às 10h deste sábado (31)

A Passarela das Cataratas do Iguaçu foi reaberta às 10h deste sábado (31), conforme a administração do Parque Nacional Iguaçu.

O trecho turístico, que conduz ao mirante da Garganta do Diabo, principal queda d'água do lado brasileiro do parque, esteve fechado desde o dia 11 de outubro, totalizando 20 dias de interdição.

O motivo da medida de segurança foi a alta excepcional do volume de água do Rio Iguaçu, que chegou a bater maior marco de vazão de 2026, com 17,7 milhões de litros por segundo nesta segunda-feira (26).

Ainda conforme a nota, fechamento da passarela ocorreu quando a vazão ainda estava em 8,5 milhões de litros. As estruturas foram removidas para passagem da água e segurança de turistas e trabalhadores.

Um protocolo de segurança foi acionado e manteve monitoramento desde então. A necessidade de interdição é avaliada a partir dos 8 milhões de litros de água por segundo, segundo o Parque Nacional Iguaçu.





Como a passarela se mantém?

Dentre as medidas de segurança adotadas pelo Parque Nacional do Iguaçu, estão a retirada das grades da passarela. Segundo o engenheiro civil Luiz Fernando Bernhoeft, a medida reduz a resistência que as estruturas oferecem à passagem da água. As grades também podem funcionar como uma espécie de peneira, retendo troncos, galhos e outros materiais arrastados pela correnteza.

"Durante as cheias, a estrutura precisa resistir a diferentes esforços, como a pressão da água contra os pilares, o impacto de detritos transportados pelo rio e a erosão da rocha ao redor das fundações. Além disso, a obra é feita dentro de um parque nacional, com acesso difícil e restrições ambientais, o que limita os equipamentos e os métodos que podem ser usados", disse em entrevista ao iG.

Lado argentino também foi fechado no período

Após fortes chuvas intensificadas pelo episódio excepcional de El Niño , autoridades argentinas fecharam o acesso turístico das Cataratas do Iguaçu no dia 12 de outubro, um dia depois do fechamento no Brasil, também pelo risco de o rio transbordar sob as estruturas do parque

A medida foi tomada no Parque Nacional Iguazú após o volume de água alcançar 12 milhões de litros por segundo, seis vezes acima da vazão normal. Contudo, no dia seguinte, 13 de outubro, o trecho foi reaberto.