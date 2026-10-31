Divulgação/BH Airport Viagens estão normalizadas, mas é recomendado consultar a situação de voos diretamente com as companhias aéreas

Um forte nevoeiro avançou sobre a região da Grande Belo Horizonte durante a madrugada até o amanhecer deste sábado (31) e causou alguns transtornos às operações do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana da capital mineira.

As condições meteorológicas causaram transtornos a 30 voos, com 10 cancelamentos e o desvio de outros 20, até às 07h44, conforme nota enviada pela administração do aeroporto ao

Segundo as informações, as viagens foram normalizadas desde então. Contudo, as condições seguem em monitoramento. Mesmo sem queda de chuva, é necessário um grau mínimo de visibilidade para segurança.

A orientação a passageiros é que se mantenham atualizados e consultem a situação de voos diretamente com as companhias aéreas.





Temporais atingem Belo Horizonte

O episódio de tempo instável é uma decorrência de uma série de temporais que atingiram Belo Horizonte no anoitecer desta sexta-feira (30).

A Defesa Civil emitiu alerta ampliando o risco geológico da capital diante do volume elevado de chuva. O alerta é válido até a terça-feira (03), devido a novas previsões de chuvas, com risco de deslizamentos, quedas de muros e desabamentos.

Moradores são orientados a observarem possíveis alterações no solo e adotarem medidas de segurança caso preciso.

Alguns pontos da capital passaram de 200mm de chuvas até a sexta (30), sendo que a regional Centro Sul chegou a 297mm, volume cerca de 270% acima do normal.

Previsão do tempo

Neste sábado (31), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nuvens carregadas em diferentes pontos do país. A situação exige atenção principalmente nas localidades com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e trovoadas.

O Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e nas regiões norte e leste de São Paulo. As capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro estão incluídas na área de atenção.

Belo Horizonte e Vitória devem registrar até 28°C, mantendo a sensação de abafamento durante a tarde.