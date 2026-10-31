Arquivo pessoal monstro dos cânions

Um guia de pesca fisgou um jáu de 1,5 metros de comprimento durante pescaria esportiva de dois dias no Rio Araguaia, em trecho que percorre os cânions de Baliza, sudoeste de Goiás. Leandro Rodrigues Ferreira, de 39 anos, realizou a captura acompanhado de mais dois pescadores, em uma captura que não foi fácil.

Hora de medir e liberar o monstro dos cânions do Rio Araguaia Leandro Rodrigues Ferreira, pescador esportivo, em publicação





Os momentos finais da captura e da medição foram registrados e compartilhados no perfil pessoal de Leandro, que comemorou a captura de seu primeiro jaú no local. Segundo relato, uma disputa de quase uma hora precedeu a conquista pessoal do guia.

Após longo período lutando com o peixe, o apelidado “monstro dos cânions” finalmente submergiu, com tamanho que causou espanto ao trio de pescadores. O jaú foi medido, fotografado e registrado em vídeo, até que fosse devolvido à água.

Assista abaixo os momentos da captura:









Pedras como tentativa de escape

Um comportamento típico da espécie dificultou bastante a captura durante a sessão de pesca que ocorreu no dia 1º de setembro: o uso de pedras para se esconder.

Com nome científico Zungaro zungaro, o jaú não tenta escapar somente nadando quando é ameaçado. O animal se esconde entre fendas de pedras, usando o próprio corpo para se prender e, segundo Leandro, isso inclui o “bigode”, esporões típicos de bagres.

Essa resistência se soma ao tamanho e peso do animal, que pode ultrapassar 1,5 metros de comprimento e chegar a pesar 90 quilogramas, conforme o Ministério da Pesca e Aquicultura.

No dia da captura de Leandro, o exemplar se alojou entre as pedras pelo menos duas vezes, o que impossibilita que seja conduzido pela linha da vara de pesca.

O que é o jaú?

O jaú é um peixe de couro, ou seja, pele lisa, que se alimenta, na maioria das vezes, de peixes de cardume. Ele prefere viver na profundidade, sobretudo em pontos nomeados "poços".

O peixe também pode ser achado em áreas de corredeiras e cachoeiras, locais onde encontra abrigo e alimento.

Outra característica relevante do jaú são os "barbilhões", popularmente conhecidos como "bigodes" ou espigões. As estruturas funcionam como sensores e ajudam a achar alimento nas águas turvas que habita.

O jaú é um dos principais predadores das águas que vive devido ao tamanho.



