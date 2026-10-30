Reprodução/Youtube PT Acessório de palha que compõe frequentemente as vestes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornou um dos símbolos da última reeleição

O chapéu panamá, acessório de palha que compõe frequentemente as vestes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se tornou um dos símbolos da última reeleição do político para o campo da esquerda.

Curiosamente, apesar de uma das piores votações de Lula ter sido em, foi justamente esse o estado onde a marca da peça de vestiário foi criada.

O negócio iniciou após a chegada de um casal italiano de 1923 ao Brasil. Conforme o histórico institucional da empresa, a Marcatto iniciou com uma prensa e uma máquina de costura, quando João e Christina Marcatto se estabeleceram em, vindos da Itália.

Um dos modelos da empresa é o chapéu panamá, associado a Lula. A primeira indústria se chamava “Fábrica de Chapéus de Palha João Marcatto”. Os primeiros modelos produziram receberam os nomes de Santos Dumont e Pinheiro Machado, figuras públicas importantes da época.





História centenária

Segundo a empresa, o terreno adquirido alguns anos depois, já na década de 1930, para instalação da primeira fábrica, é o mesmo endereço mantido até os dias atuais. O negócio passou a se chamar Irmãos Marcatto e logo foi obrigado a diversificar a produção em função da Segunda Guerra Mundial.

Após isso, por volta de 1950 e administrada pelos filhos do primeiro casal italiano, a indústria começou a diversificar os produtos, com outras vestimentas e novo nome: Marcatto e Cia.

Os anos a seguir marcaram a expansão da fabricação para diferentes modelos, quando na década de 1960 o modelo Panamá começou a ser vendido, enquanto a empresa adotou o nome Marcatto S.A.

Foi somente nos anos 70 que a produção adotou novos produtos, como camisaria e cordas, ideia que se seguiu dali em diante. Quando bonés foram incorporados pela empresa, um novo impulso aos negócios aconteceu.

A partir disso, a empresa evoluiu para produtos licenciados e linhas de outras marcas, até internacionalizar produtos e entrar no ramo de bolsas.

O chapéu Marcatto de Lula

Foi durante uma passagem em Santa Catarina, na capital Florianópolis, que Lula (PT) revelou que o chapéu que costuma usar em eventos públicos é fabricado pela empresa catarinense Marcatto.