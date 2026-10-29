Foto: Vosmar Rosa/MPor Túnel deverá ter 870 metros abaixo da água, a 21 metros de profundidade, em local com circulação diária de 21 mil veículos, 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres.

Uma viagem cansativa que hoje leva uma hora pode chegar a ser feita em 5 minutos até 2031. A ambição promete ser cumprida pelo primeiro túnel imerso do Brasil, localizado no Porto de Santos, em uma ligação entre Santos (SP) e Guarujá (SP).

deverá ter, a, em local com circulação diária de 21 mil veículos, 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres.

Com investimento de R$ 6,8 bilhões, o projeto pretende construir uma passagem por baixo do canal onde passam navios e encerrar a dependência exclusiva de balsas e outras rotas rodoviárias mais longas.

O Governo de São Paulo assinou no dia 28 de janeiro de 2026 um contrato de Parceria Público-Privada (PPP) docom grupo português Mota-Engil. O cronograma prevê obras entre 2027 e 2030, com início da operação em 2031.





Demanda de 100 anos na Baixada Santista

A ligação não é uma ideia recente na região, discutida entre governos paulistas há pelo menos cem anos e classificada como demanda histórica. O desafio central sempre esteve na necessidade de conciliar o transporte urbano com a passagem de navios.

Outras alternativas de túneis e rotas viárias foram debatidas, mas não avançaram ao esbarrar em problemas de engenharia, descontinuação, falta de financiamento, dentre outras questões.

O novo projeto deverá montar o túnel com módulos construídos previamente para depois serem instalados no fundo do canal. O leito que receberá a estrutura também será preparado de antemão, com uma estrutura que garante a conexão precisa das peças.

Confira no infográfico abaixo divulgado pelo Governo Federal como será a engenharia do túnel imerso:





Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos de São Paulo, a fabricação dos elementos está prevista para 2028, com submersão em 2029. No ano final, 2030, deverão acontecer testes operacionais, acabamentos e instalação de sistemas.

Dimensão da obra submersa

O túnel deverá ter 1,5 quilômetros de extensão, dos quais 870 metros estarão efetivamente submersos no canal do Porto de Santos.

Serão três faixas de tráfego por sentido, uma delas com adaptação para receber o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Uma ciclovia e uma faixa de pedestres também estão previstas.

A propostas é atender diferentes tipos de transporte e desafogar efetivamente a mobilidade da região.

Por que o trajeto demora tanto hoje?

Quem precisar sair de uma margem à outra deverá recorrer às balsas ou utilizar outras rotas rodoviárias mais longas.

Conforme o Governo de São Paulo, o deslocamento entre as duas cidades pode percorrer 40 quilômetros e levar pelo menos 40 minutos.

O tempo divulgado de 5 minutos corresponde à travessia pelo novo sistema, de 1,5 quilômetros. Além da melhoria no transporte, o governo avalia que a estrutura possa aprimorar a logística regional, facilitar a rotina de trabalhadores e ampliar a integração do complexo portuário.