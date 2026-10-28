Reprodução/Ministério Público do Trabalho (MPT) MPT recebeu 530 denúncias de assédio eleitoral após o resultado das eleições de 2026

O governo federal anunciou medidas para investigar crimes de violência política registrados após as eleições de 2026, incluindo mortes, agressões e ataques, principalemente contra apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ainda há registros de assédio eleitoral de empresários prometendo boicote a funcionários petistas com demissões.

A Polícia Federal (PF) deverá agir para garantir a apuração dos crimes e evitar que os responsáveis fiquem impunes.

Desde sábado (24), foram contabilizados 45 casos de violência, com 10 vítimas fatais, segundo balanço apresentado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL). Os registros ainda incluem sete casos de atropelamentos intencionais, 14 episódios de agressão física, espancamentos e esfaqueamentos, cinco casos de disparos e atentados com armas de fogo, cinco ocorrências de violência e coação contra povos indígenas e seis casos de abuso de autoridade e violência policial.

Segundo o ministro, os casos contabilizados até aquele momento envolviam apoiadores de Lula, principalmente depois a divulgação do resultado das eleições, em reação à vitória do presidente.

Os estados com maior concentração de ocorrências são Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina.

A Polícia Federal atuará nos casos em que a legislação já estabelece sua competência, como crimes eleitorais, delitos contra o Estado Democrático de Direito e determinadas situações de violência política de gênero. Os demais crimes comuns continuam, em regra, sob responsabilidade das polícias estaduais, com acompanhamento dos respectivos Ministérios Públicos.

As medidas anunciadas não representam uma federalização automática de todas as investigações. A iniciativa busca melhorar a comunicação entre as instituições e acompanhar o trabalho realizado nos estados.

A federalização é um mecanismo jurídico específico que permite transferir um caso para a esfera federal em determinadas circunstâncias, como quando há descumprimento de obrigações por parte das autoridades estaduais. Segundo os representantes do governo, essa possibilidade poderá ser considerada caso sejam identificadas falhas ou omissões na apuração.

O governo também informou que acionará as corregedorias das polícias e os Ministérios Públicos estaduais para acompanhar denúncias de violência praticada por agentes públicos.

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MPT recebe 530 denúncias de assédio eleitoral

A violência política também aparece em denúncias relacionadas ao ambiente de trabalho. O Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu 530 denúncias de assédio eleitoral entre as 23h59 de domingo (25) e as 17h45 de terça-feira (27).

O total representa 21,4% das 2.467 denúncias recebidas pela instituição ao longo de 2026. Os relatos incluem publicações nas redes sociais que incentivam empresários a demitir funcionários por terem votado em Lula.

Segundo o MPT, ameaças de demissão, dispensas, recusa de contratação e outras formas de retaliação motivadas pela escolha política dos trabalhadores podem configurar assédio eleitoral e ser investigadas pela instituição.

O empresário é dono do negócio, e não do voto do seu empregado. Demitir trabalhadores por sua convicção política é ilegal e será alvo de atuação do MPT perante a Justiça do Trabalho. Gláucio Araújo de Oliveira, procurador-geral do Trabalho.





Até o fim do primeiro turno, o MPT havia recebido 991 denúncias. No segundo turno, foram registrados outros 946 casos.





Como denunciar assédio eleitoral

Pessoas que sofreram ou presenciaram situações de assédio eleitoral podem registrar denúncias pelo site do Ministério Público do Trabalho de forma sigilosa.

Para ajudar na apuração, o órgão recomenda guardar provas, como capturas de tela de mensagens e publicações em redes sociais, áudios, gravações de tela e informações sobre possíveis testemunhas. As denúncias podem se referir a práticas ocorridas antes, durante ou depois das eleições.