Câmeras de segurança flagram o momento que o homem invade o local







Uma funcionária de uma sorveteria feriu mortalmente um homem ao reagir a uma tentativa de estupro , em Aparecida de Goiânia, segundo a Polícia Militar. Conforme o relato da corporação, a trabalhadora conseguiu tomar a faca do suspeito durante uma luta corporal e o atingiu na perna. Ele morreu no estabelecimento.

O homem foi identificado como Nelson Ferreira Lemes, de 42 anos. De acordo com a PM, ele entrou no comércio se passando por cliente e conduziu a funcionária à força até o banheiro. A corporação informou que câmeras de segurança registraram esse momento. O caso ocorreu no domingo (25).





A sorveteria fica na Avenida Uru, no cruzamento com a Rua São Jorge. Segundo o boletim de ocorrência, a trabalhadora conseguiu pegar o celular e pedir ajuda ao proprietário do estabelecimento. O relato disponível não esclarece em que momento ela fez o contato.

Ainda conforme a Polícia Militar, Nelson usava tornozeleira eletrônica, mas o equipamento estava desligado desde 22 de outubro, três dias antes do episódio. As informações fornecidas não esclarecem o motivo do desligamento nem eventuais providências adotadas pelo órgão responsável pelo monitoramento.

A PM também afirmou que o homem tinha seis registros criminais por roubo. O relato não detalha a situação desses procedimentos nem informa se houve condenações.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia para investigação. As informações fornecidas não esclarecem se a funcionária sofreu ferimentos ou precisou de atendimento médico.



