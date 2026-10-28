Foto: Reprodução/ Divulgação Complexo Solar Novo Oriente, Ilha Solteira (SP)

A Motiva firmou um contrato de 15 anos com a empresa de energia EDP para ampliar o uso de eletricidade de origem solar em suas operações. O acordo prevê o fornecimento de energia renovável para 13 concessões de rodovias e transporte sobre trilhos em cinco estados brasileiros, incluindo o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela Motiva Autoban.

Segundo as empresas, a contratação deve contribuir para reduzir em 25% os gastos da Motiva com eletricidade em comparação com 2023. O volume contratado é de 9,3 megawatts médios, equivalente a aproximadamente 15% da demanda total de energia do grupo.

O contrato abrange 154 unidades consumidoras distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além das rodovias, estão incluídos sistemas de metrô, trens metropolitanos e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Rio de Janeiro.

Energia virá de complexo solar em São Paulo

A eletricidade será proveniente do Complexo Solar Novo Oriente, da EDP, localizado em Ilha Solteira, no interior paulista. O empreendimento tem capacidade instalada de 254 megawatts em corrente alternada e reúne mais de 558 mil painéis solares.

Além do fornecimento de energia, o acordo prevê certificados internacionais de energia renovável, conhecidos como I-RECs. De acordo com as empresas, a iniciativa deve evitar a emissão de aproximadamente 3,8 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

O contrato foi estruturado no modelo de autoprodução por arrendamento. Nesse formato, o consumidor participa da estrutura de geração de energia por meio de um arranjo contratual, em vez de simplesmente comprar eletricidade de um fornecedor pelo modelo convencional.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes está entre os contemplados

Na região de Campinas, o acordo inclui as operações da Motiva Autoban no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária administra trechos das rodovias Anhanguera (SP-330) e dos Bandeirantes (SP-348), importantes corredores de ligação entre a capital paulista e o interior.

A parceria faz parte da estratégia da Motiva para diversificar as fontes de abastecimento e dar maior previsibilidade aos custos com eletricidade. A empresa informou que suas operações de rodovias e trilhos passaram a ser abastecidas exclusivamente por fontes renováveis no fim de 2024.





Fornecimento está previsto para 2027

O contrato amplia a participação da autoprodução no atendimento à demanda energética da Motiva, de 60% para 85%, conforme os dados divulgados pela companhia.

O início do fornecimento às operações contempladas está previsto para o começo de 2027. A conclusão da operação depende do cumprimento de condições contratuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), segundo informações divulgadas ao mercado.

A iniciativa também está relacionada à meta da Motiva de alcançar a neutralidade de carbono nas emissões dos escopos 1 e 2 até 2035. O escopo 2 corresponde às emissões indiretas associadas à energia adquirida pela empresa.