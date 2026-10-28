Reprodução/X Jair Bolsonaro recebe visita do filho Carlos Bolsonaro durante prisão domiciliar

Carlos Bolsonaro (PL) visitou o pai, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (28), em Brasília, dois dias depois de o irmão, Flávio Bolsonaro (PL), também ter se encontrado com o ex-presidente antes de deixar o Brasil.

Após a visita, Carlos publicou um vídeo nas redes sociais e contou que passou cerca de duas horas conversando com o pai sobre política e futebol.

Ele tá tentando assimilar tudo o que está acontecendo ainda, mas ele tá forte, sabe que a vida continua, ainda não acabou. Carlso Bolsonaro (PL).





No mesmo dia, o ex-presidente pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para receber Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal.

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O senador Flávio chegou a visitar o pai em Brasília, na manhã da segunda-feira (26). Segundo aliados ouvidos pelo O Globo, Jair Bolsonaro consolou o filho pela derrota e o incentivou a continuar atuando na oposição ao governo, com apoio da bancada do PL no Congresso Nacional.

O partido de extrema direita elegeu 121 deputados federais e 28 senadores, números expressivos para o partido nas duas Casas do Congresso.





Flavio fugiu do país após as eleições

Flávio deixou o Brasil na noite de terça-feira (27) pela fronteira com a Argentina. O senador chegou a Miami, nos Estados Unidos, por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28) com sua família em um avião particular.

Junto a esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e as duas filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro, o senador atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, na fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Iguazú, às 22h50 (horário de Brasília). O voo pousou em Guayaquil, no Equador, antes de partir para o destino final, na Flórida, em solo estadunidense.

A viagem aconteceu depois de Moraes determinar que o parlamentar entregasse seus passaportes e proibir a saída de Flávio do país. Apesar de ter dito que assim o faria, o senador não entregou os documentos, que foram cancelados pela Polícia Federal (PF).

A entrada nos Estados Unidos foi autorizada pelo governo de Donald Trump, que declarou apoio à chegada do senador e questionou, sem provas, a reeleição de Lula à presidência.