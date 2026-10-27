Agência Brasil/Agência Senado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

Uirapuru, município de cerca de 3 mil habitantes no norte de Goiás, foi a única cidade brasileira em que Flávio Bolsonaro (PL) reverteu a vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A virada, por apenas 18 votos, ocorreu justamente no estado em que o petista mais ampliou sua participação nos votos válidos: 9,28 pontos percentuais.

A aproximadamente 365 quilômetros de Goiânia, Uirapuru tem população estimada em 2.786 habitantes em 2026, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Censo de 2022, eram 2.798 moradores. O município ocupa uma área de cerca de 1.154 quilômetros quadrados e registrava densidade de 2,42 habitantes por quilômetro quadrado no último recenseamento.

Na votação de domingo (25), Flávio recebeu 1.087 votos em Uirapuru, equivalentes a 50,42% dos válidos. Lula terminou com 1.069 votos, ou 49,58%. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Lula havia terminado à frente, com 930 votos, correspondentes a 42,50% dos válidos. Flávio somou 854 votos, ou 39,03%. A vantagem inicial do presidente era de 76 votos.

A comparação mostra que os dois candidatos ampliaram suas votações no município. Flávio acrescentou 233 votos ao resultado inicial, enquanto Lula ganhou 139. O crescimento maior do senador foi suficiente para inverter a liderança.

Lula teve em Goiás o maior avanço em pontos percentuais do país

No conjunto de Goiás, o presidente reeleito passou de 31,06% dos votos válidos no primeiro turno para 40,34% no segundo. O avanço de 9,28 pontos percentuais foi o maior entre os 26 estados e o Distrito Federal. Na sequência apareceram São Paulo, com alta de 7,95 pontos, e o Distrito Federal, com 7,61 pontos.

Em números absolutos, a votação do petista no estado subiu de 1.188.880 para 1.585.555. Foram 396.675 votos adicionais, aumento de 33,37% sobre o resultado da primeira etapa. Esse percentual mede o crescimento da quantidade de votos recebidos, enquanto os 9,28 pontos percentuais representam a ampliação de sua participação nos votos válidos.

O avanço reduziu a distância para Flávio, que manteve a liderança estadual. O candidato do PL terminou o segundo turno com 2.345.334 votos, equivalentes a 59,66% dos válidos. A diferença entre os dois caiu de 22,54 para 19,32 pontos percentuais. Flávio venceu em 205 dos 246 municípios goianos; Lula ficou à frente nos outros 41.

O crescimento petista também aparece na comparação entre municípios brasileiros. Segundo levantamento do Metrópoles com dados do TSE, oito das dez cidades com maior aumento proporcional na votação de Lula ficam em Goiás. Hidrolândia liderou, com alta de 55,4%, seguida por Guarani de Goiás e Mutunópolis, ambas com cerca de 52%, e Orizona, com 51%.







