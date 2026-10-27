Reprodução/redes sociais Pedidos de ressarcimento podem ser feitos pelo app ou site do FGC

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (27), nove mandados de busca e apreensão em São Paulo e Pernambuco em uma investigação sobre aplicações financeiras realizadas pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque (São Roque Pre v). Segundo o Metrópoles, o ex-presidente da autarquia Vanderlei Massarioli é um dos alvos da operação.

Batizada de Operação Entressafras, a investigação apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional na administração dos recursos do instituto entre 2022 e 2024. Em nota, a PF não divulgou a identidade dos investigados nem os endereços onde foram cumpridos os mandados.

De acordo com a corporação, foram investigadas aplicações de R$ 80 milhões em Letras Financeiras e de R$ 20 milhões em um fundo de investimento imobiliário. Os investimentos teriam sido respaldados por pareceres técnicos genéricos, sem fundamentação adequada e sem análise comparativa de ativos disponíveis no mercado, processos administrativos sancionadores ou diversificação da carteira.

A PF também afirma que há indícios de que a escolha dos emissores ocorreu antes da avaliação dos riscos dos ativos. O prejuízo estimado para o São Roque Prev é de aproximadamente R$ 121 milhões. A Justiça determinou o bloqueio desse valor em desfavor dos investigados, segundo a corporação.

Os alvos poderão responder, em tese, por gestão fraudulenta, peculato financeiro, lavagem de dinheiro e crimes contra a Administração Pública.

Investimentos no Banco Master

Massarioli presidiu o São Roque Prev em 2024, quando o instituto realizou sete aplicações que totalizaram R$ 93,15 milhões em Letras Financeiras do Banco Master , entre abril e setembro daquele ano.

Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) julgou irregulares as contas de 2024 do instituto e determinou que o ex-presidente ressarcisse os R$ 93,15 milhões aplicados no banco. A decisão também estabeleceu multa de 2 mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesp).

O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, com desconto de eventuais recursos recuperados pelo instituto no processo de liquidação extrajudicial do Banco Master , conforme informações divulgadas sobre a decisão.

No processo no TCE-SP, Massarioli sustentou que as decisões foram colegiadas, tiveram respaldo em pareceres especializados e ocorreram antes da deterioração financeira da instituição. Ele pode recorrer.



