Gerado por IA A principal causa da meningite são bactérias ou vírus, mas também pode ser provocada por parasitas, fungos ou pela bactéria causadora da tuberculose

A morte de Geovanna Eugenio de Paula, de 4 anos, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, é investigada como um caso de suspeita de meningite. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), a confirmação da doença e da causa do óbito depende da conclusão das análises laboratoriais e da investigação epidemiológica.

Geovanna era aluna da Escola Municipal Dentinho de Leite. Conforme o Jornal do Vale, a unidade comunicou o falecimento e suspendeu as aulas na segunda-feira (26). A Prefeitura de Inhumas também divulgou uma nota de pesar, na qual manifestou solidariedade aos familiares, professores, colegas e à comunidade escolar.

O caso ocorre em um ano no qual Goiás contabiliza 147 confirmações de meningite e 33 mortes pela doença, de acordo com os números publicados pelo Metrópoles nesta terça-feira (27), atribuídos à secretaria. As informações disponíveis não esclarecem se a morte da menina está incluída nesse balanço. O caso dela permanece sob investigação.

Goiás já se aproxima do total de mortes de 2025

No levantamento oficial com dados até 2 de outubro, a SES-GO registrava os mesmos 147 casos, mas 32 mortes. Em todo o ano de 2025, foram 237 confirmações e 35 óbitos.

A proporção de mortes entre os casos confirmados, chamada de letalidade, passou de 14,8% no ano passado para 21,8% no balanço divulgado no início deste mês. Os períodos são diferentes, o que impede concluir, a partir desses totais, que houve redução da ocorrência da doença.

As meningites bacterianas representavam 52,3% das confirmações em Goiás em 2026. No recorte estadual, Goiânia concentrava 38 casos, seguida por Aparecida de Goiânia, com 15, Anápolis, com 11, Caldas Novas, com seis, e Trindade, com cinco.

Brasil registra mais de 8 mil casos em balanço parcial

No Brasil, um balanço parcial de 2026 divulgado pela SES-GO em outubro apontava 8.623 casos confirmados e 1.093 mortes, com letalidade de 12,7%.

Um informe do Ministério da Saúde referente ao primeiro semestre de 2025 ajuda a dimensionar o impacto das formas bacterianas: naquele período, elas responderam por 42,8% dos 6.169 casos confirmados no país e por 68,8% das 781 mortes.

O documento informa que os registros do Espírito Santo desde 2020 não estão incluídos na base utilizada e que os dados estão sujeitos a atualização.

Quais são os sintomas da meningite?

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e outros agentes, além de condições não infecciosas. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é endêmica no Brasil, com registros ao longo de todo o ano.

Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos e sensibilidade à luz. Em bebês e crianças pequenas, também podem ocorrer irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar e abaulamento da moleira.

Confusão mental, convulsões, dificuldade para acordar e manchas vermelhas ou arroxeadas na pele são sinais de gravidade que exigem atendimento imediato.

A vacinação é uma das principais medidas de prevenção das formas graves. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece imunizantes contra agentes causadores da doença, conforme as indicações para cada faixa etária.

A proteção, entretanto, não abrange todas as causas de meningite. Por isso, a identificação dos sintomas e a procura por atendimento continuam necessárias.



