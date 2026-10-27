Divulgação/Urbia+Cataratas Passarela das Cataratas segue fechada desde o dia 11 de outubro devido à vazão elevada

As Cataratas do Iguaçu atingiram a maior vazão de água registrada em 2026 na madrugada de segunda-feira (26), em Foz do Iguaçu, Paraná. O volume de água chegou a 17,7 milhões de litros por segundo, 11,8 vezes acima da média histórica, de 1,5 milhões.

De acordo com a administração do, a Trilha das Cataratas e os mirantes seguem abertos, bem como a visitação do parque. A passarela, por outro lado, foi interditada por segurança.

O volume supera aaté então, de 15,8 milhões no dia 14 de outubro. O maior valor já registrado na história aconteceu em 2014, quando 46 milhões de litros de água passaram por segundo sobre as estruturas do local.





Na manhã de segunda-feira (26), o volume já havia reduzido para cerca de 16 milhões de litros.





O que provocou a vazão acima da média?

O volume de chuvas intensas que atinge a bacia hidrográgica do Rio Iguaçu, além do estado do Paraná como um todo, são o principal motivo das interdições temporárias e dos volumes altos de vazão registrados neste mês de outubro.

Os índices de precipitação têm relação com o fenômeno El Niño, que atingiu maturidade elevada na primavera deste ano, consolidando maiores chuvas para a Região Sul do Brasil, como foi previsto.

Visitação segue aberta, com pontos fechados

Além das passarelas, o Parque Nacional Iguaçu informou que os caminhos do Poço Preto e das Bananeiras, o Circuito São João e o Espaço Usina também estão temporariamente fechados por segurança, devido à elevação do nível dos rios.

Junto da Trilha das Cataratas, a Trilha da canafístula e a Ciclovia das Cataratas seguem abertas à visitação.

As condições do rio e das atrações turísticas são monitoradas por equipes da concessionária e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que faz gestão do parque.

Passarela já estava fechada há 15 dias

A Passarela das Cataratas foi fechada no dia 11 de outubro, e as grades da estrutura foram retiradas para permitir a passagem da água no dia seguinte. O lado argentino adotou medida similar.

Desde então, um protocolo de segurança foi iniciado para assegurar se o ponto deve permanecer fechado ou se as condições estão aptas para reabertura, o que ainda não aconteceu. O protocolo funciona da seguinte forma: