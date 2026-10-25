Maria Vitória Pires/iG Ônibus em Salvador, Bahia

A Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação até as 19h do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), em três cidades da Bahia.

Três cidades são citadas no pedido

O pedido foi apresentado após a federação denunciar uma redução na circulação de ônibus em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Segundo a denúncia, a falta de transporte teria dificultado o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

De acordo com a ação, as mesas receptoras de votos das três cidades devem distribuir, às 17h, senhas“a todos os eleitores presentes no local de votação, inclusive nas áreas externas e no acesso ao prédio”.

Multa é de R$ 1 milhão por hora

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, determinou o restabelecimento imediato da frota de ônibus em Salvador, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento, aplicada à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e às empresas concessionárias do serviço.

O TRE-BA também determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza. A medida foi tomada em razão do descumprimento da Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que estabelece medidas para garantir a oferta gratuita de transporte coletivo urbano nos dias de votação.

Em nota, o TRE-BA informou que solicitou apoio à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia para fiscalizar o cumprimento da determinação. A corporação deverá garantir a desobstrução e a saída imediata dos coletivos para circulação nas vias públicas.

A decisão foi precedida por uma inspeção realizada na manhã deste domingo pelo juiz auxiliar Antônio Marcelo Oliveira Libonati. Conforme o Termo de Inspeção/Vistoria, o magistrado esteve na sede do BRT, localizada na Avenida Barros Reis, para apurar denúncias de eleitores de que a frota disponibilizada neste domingo era inferior à normalmente utilizada nos dias úteis.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos veículos na garagem. Segundo o documento, o supervisor do local, Igor Cesar da Cruz Moraes, informou que a frota em operação neste domingo era menor do que a dos dias úteis, seguindo orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A reportagem do iG entrou em contato com o TRE-BA para saber se o horário de votação será prorrogado, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

Prefeito atribui atrasos a problemas operacionais

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), afirmou que “problemas operacionais” e “mobilizações políticas” provocaram os atrasos.