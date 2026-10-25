Gerado por IA A investigação apura suspeitas de embaraço ao exercício do voto

A Polícia Federal investiga possíveis crimes relacionados ao transporte público durante o segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), em cinco estados: Bahia, São Paulo, Piauí, Sergipe e Alagoas. Até o momento, apenas em Sergipe foi instaurado um inquérito policial. A suspeita é de que a redução da frota de ônibus tenha dificultado o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF, Dennis Cali, afirmou, durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), que a corporação acompanha problemas de mobilidade urbana registrados durante a votação.

Segundo Cali, a PF está ouvindo pessoas envolvidas nos casos e apura duas possíveis práticas criminosas: o embaraço ao exercício do voto e a ocultação de meios de transporte com o objetivo de prejudicar a participação dos eleitores.

Temos um inquérito policial também instaurado e a polícia está realizando oitivas, tanto das pessoas ali envolvidas, quanto tomando algumas medidas também, cumprindo as decisões judiciais Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF, Dennis Cali





A investigação busca esclarecer se houve uma redução deliberada na oferta de ônibus ou se veículos foram retirados de circulação com a intenção de dificultar o acesso dos eleitores às urnas.

Falta de ônibus

Problemas relacionados à falta de ônibus e à redução da frota foram registrados em diferentes regiões do país durante o segundo turno. Informações de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e relatórios de tribunais apontaram ocorrências na Bahia, em São Paulo, no Piauí, em Sergipe, no Pará, em Alagoas e no Rio de Janeiro.

No fim da tarde deste domingo, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prorrogação do horário de votação até as 19h em todo o país. A decisão ocorreu em meio aos problemas de transporte registrados durante o processo eleitoral.

Na Bahia

A Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o horário de votação fosse prorrogado até as 19h na Bahia.

O pedido foi apresentado após a federação denunciar uma redução na circulação de ônibus em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Segundo a denúncia, a falta de transporte teria dificultado o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman Szporer, determinou o restabelecimento imediato da frota de ônibus em Salvador. Em caso de descumprimento, foi prevista multa de R$ 1 milhão por hora à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e às empresas concessionárias responsáveis pelo serviço.

O TRE-BA também determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza.