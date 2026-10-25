Fernando Frazão/Agência Brasil Urna eletrônica

Durante o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25), eleitores de Chopinzinho e São João, no Paraná, participam de um plebiscito para decidir se a comunidade rural de Alto Mirim, atualmente pertencente a Chopinzinho, será transferida para São João.

Na prática, os moradores precisam decidir se a localidade continuará vinculada a Chopinzinho ou se será desmembrada do município e incorporada a São João.

Entenda o caso

A situação tem origem em falhas de demarcação territorial ocorridas na década de 1960. Desde então, a comunidade de Alto Mirim pertence oficialmente a Chopinzinho, município que fica a cerca de 30 quilômetros da localidade.

No entanto, os moradores utilizam principalmente o comércio, as escolas e os serviços de saúde de São João, que fica a uma distância de cinco a sete quilômetros da comunidade.





Consulta inédita no Brasil

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o plebiscito é o primeiro do tipo realizado no país. A consulta foi regulamentada pela Resolução TRE-PR nº 985/2026, após a edição da Lei Complementar nº 230/2026, que estabeleceu regras para a aplicação da previsão constitucional sobre o desmembramento de municípios.

A possibilidade de alteração territorial está prevista no artigo 18, parágrafo 4º, da Constituição Federal.

Como será a votação?

O plebiscito será realizado após a votação para presidente da República. Os eleitores dos dois municípios deverão responder à seguinte pergunta:

“Você é a favor da separação e transferência da ‘Comunidade do Alto Mirim’ de Chopinzinho para São João?”

Por sorteio, foram definidos os números 1 para a resposta “não” e 2 para a resposta “sim”.

Os resultados da consulta popular podem ser conferidos no site Resultados, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

População

A cidade de Chopinzinho possui 16.883 eleitores aptos a comparecer às urnas. S ão 53 Seções Eleitorais, distribuídas em 12 locais de votação. Já a cidade de São João possui 33 Seções Eleitorais distribuídas em 8 locais de votação, que receberão 9.186 eleitores.