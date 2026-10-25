Reprodução/ Redes Sociais Matheus Henrique Oliveira Silva, de 19 anos

Matheus Henrique Oliveira Silva, de 19 anos, morreu após cair da carroceria de um caminhão em uma carreata a favor do candidato Flávio Bolsonaro (PL), no município de Goianésia, em Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o jovem era filho de um empresário do ramo automobilístico da cidade.

O ato aconteceu na Rua Santos Dumont, no bairro Covoá, na noite do último sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A polícia afirmou que além do jovem, cerca de outras 20 pessoas estavam ao redor do carro de som durante a ocorrência, em cima da carroceria do caminhão.

Testemunhas afirmaram que o jovem se feriu enquanto tentava descer do veículo, que estava em movimento; com a tentativa, Matheus perdeu o equilíbrio e caiu no chão. As autoridades policiais ainda investigam se o jovem foi atropelado pelo caminhão após cair, além das demais circunstâncias do acidente.

Matheus recebeu atendimento emergencial pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu durante o trajeto para o Hospital Municipal.





Nota foi publicada no perfil da empresa

Através das redes sociais do negócio da família, o pai de Matheus publicou a nota de falecimento; familiares e amigos manifestaram suas condolências nos comentários.

Na publicação, Matheus era descrito como “um jovem cheio de vida” que “carregava um brilho raro”, com “valores admiráveis” e uma “educação exemplar”. A homenagem ao jovem na publicação, segue com frases de apreço como: “Onde ele chegava, o ambiente se iluminava. Sua capacidade de cativar, de ouvir e de espalhar alegria deixará uma marca eterna em todos nós.”

Em uma segunda publicação nas redes da empresa, um vídeo com momentos de Matheus com a família foi compartilhado, ressaltando mais uma vez o carinho que todos os funcionários do local sentem pelo jovem.

Ainda no perfil da empresa, o público foi informado de que a cerimônia de despedida de Matheus aconteceu por volta das 6h da manhã deste domingo (25) e, seu sepultamento, acontecerá às 17h30, no Cemitério Municipal Jodelino José da Silva, na cidade de Goianésia, onde o jovem morava e sofreu o acidente.

