Foto: PH Lopes Central 0800 da Motiva Autoban

Em caso de pane, acidente ou outro problema durante uma viagem pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes, o motorista pode acionar o telefone 0800 da Autoban, concessionária responsável pelo sistema. O canal funciona 24 horas por dia e recebe solicitações de socorro e comunicados sobre situações que colocam em risco a segurança viária.

Neucelia Cevalhos, carinhosamente chamada de Neu pelos colegas de trabalho, é gerente do Centro de Controle Operacional (CCO) Integrado da Motiva.

Com 27 anos de empresa, ela começou a carreira como arrecadadora nas cabines de pedágio até se tornar a primeira mulher a comandar o CCO, uma função que originariamente foi desempenhada por homens.

Ela explica como funciona o atendimento e quais informações ajudam as equipes a localizar a ocorrência e encaminhar os recursos necessários.

De acordo com Neu, o atendimento pode envolver guincho, ambulância, inspeção de tráfego e equipes de conservação e sinalização. O 0800 também recebe comunicados sobre problemas no pavimento, obstáculos na pista e animais na rodovia.

Quando ligar para o 0800?

O canal pode ser acionado em situações como pane mecânica ou elétrica, problemas com pneus, acidentes com ou sem vítimas, incêndios e veículos parados em locais de risco.

Também é possível informar a presença de objetos ou animais na pista e comunicar buracos, afundamentos e outras condições que comprometam a segurança.

Em situações de emergência, risco à segurança ou necessidade de socorro, a orientação da concessionária é entrar em contato imediatamente.

O atendimento também pode ser solicitado pelo WhatsApp. Segundo a Motiva, o motorista pode enviar a própria localização pelo aplicativo, o que ajuda a central a identificar o ponto da ocorrência e direcionar as equipes.

Quais informações passar durante a ligação?

Ao entrar em contato com a central, o motorista deve explicar o que aconteceu e informar onde está. Quanto mais precisa for a localização, mais fácil será identificar o ponto que precisa de atendimento.

Confira os principais dados que devem ser informados:

- Rodovia e sentido: indique o nome da estrada e a direção em que está viajando.

- Quilômetro da ocorrência: observe os marcos quilométricos instalados ao longo da rodovia.

- Tipo de problema: explique se houve pane, acidente, incêndio ou se há algum objeto na pista.

- Pessoas e veículos envolvidos: informe quantos veículos e ocupantes estão no local e se há feridos.

- Condições de segurança: diga se as pessoas envolvidas estão em um local seguro.

- Dados do veículo: tenha em mãos o modelo e a placa, caso sejam solicitados.

Com o atendimento pelo WhatsApp, informar a localização ficou mais fácil. O motorista pode compartilhar sua posição exata pelo aplicativo, ajudando a concessionária a identificar o ponto da ocorrência e direcionar as equipes com mais agilidade.

Foto: PH Lopes Neucelia Cevalhos, gerente do Centro de Controle Operacional (CCO) Integrado da Motiva





"Antes dessa possibilidade, muitos usuários tinham dificuldade para indicar onde estavam, o que tornava a localização um desafio para o atendimento", alerta Neu.

O que acontece depois do chamado?

Após receber as informações, o atendente registra a ocorrência no sistema e gera um protocolo.

Em seguida, o chamado é encaminhado ao Centro de Controle Operacional (CCO), que avalia a situação e define quais recursos devem ser mobilizados.

Dependendo do caso, a concessionária pode enviar guincho, ambulância, viatura de inspeção de tráfego ou equipes de conservação e sinalização.

Quando necessário, também podem ser acionados a Polícia Rodoviária ou o Corpo de Bombeiros.

O CCO acompanha o deslocamento das equipes e a evolução da ocorrência até a resolução do problema e, quando aplicável, a liberação da via.

A Motiva informa que o serviço de guincho é disponibilizado gratuitamente dentro da área de concessão. O material fornecido, porém, não detalha eventuais condições ou limitações para a utilização do serviço.





Atendimento funciona 24 horas

Os canais 0800 das concessionárias da Motiva funcionam todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados.

O serviço permanece disponível para receber solicitações, registrar ocorrências e encaminhar os recursos operacionais necessários.

Para facilitar o atendimento, o motorista deve informar a localização com a maior precisão possível e descrever claramente o que aconteceu.

Em situações de risco, a prioridade é buscar ajuda e seguir as orientações da central.

Serviço

Autoban — Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Telefone/ WhatsApp: 0800 055 5550

Funcionamento: 24 horas por dia, todos os dias da semana.