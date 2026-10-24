O corpo de Ruan Felipe Souza de Araújo, de 7 anos, é velado neste sábado (24), no povoado de Barbosilândia, na região nordeste de Goiás. O menino morreu após ser atropelado por uma motocicleta na GO-108, na tarde de sexta-feira (23).
Ruan tentava atravessar a rodovia acompanhado de outras crianças, no trecho entre os bairros Mãe Bela e Bela Vista, quando foi atingido. Segundo a Polícia Militar, o motociclista, de 26 anos, voltava do trabalho para casa e relatou ter tentado desviar, sem conseguir evitar o atropelamento.
O condutor permaneceu no local e prestou socorro à vítima. Ele também caiu com o impacto e sofreu escoriações, mas não precisou de atendimento médico. O teste do bafômetro teve resultado negativo, conforme a PM.
O Corpo de Bombeiros socorreu Ruan em estado grave, com traumatismo cranioencefálico e fraturas expostas. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Posse, mas não resistiu aos ferimentos.
Aluno da Escola Municipal Professora Maria Leite, Ruan foi homenageado em nota de pesar divulgada pelo secretário municipal de Educação de Posse, Márcio Victor. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente.