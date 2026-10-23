Raphael Bezerra Horizonte da cidade de Goiânia

Maria, Ana e João são os nomes mais comuns em Goiás, segundo o levantamento Nomes no Brasil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), baseado no Censo 2022. Entre os sobrenomes, Silva ocupa a primeira posição, presente na identificação de 1.200.731 pessoas, o equivalente a 17,02% da população do estado.

O nome Maria aparece com 368.692 pessoas, ou 5,22% dos moradores de Goiás. Em seguida estão Ana, com 154.351, e João, com 143.748. José ocupa a quarta posição, com 138.648 pessoas, seguido por Antônio, com 63.018.

O ranking retrata a população recenseada, de todas as idades, e não corresponde aos nomes mais escolhidos atualmente para recém-nascidos. Na classificação geral, Maria e Ana são os únicos nomes femininos entre os dez primeiros.

Os dez nomes mais comuns em Goiás

Maria: 368.692 pessoas (5,22%); Ana: 154.351 (2,19%); João: 143.748 (2,04%); José: 138.648 (1,96%); Antônio: 63.018 (0,89%); Pedro: 60.643 (0,86%); Carlos: 51.822 (0,73%); Lucas: 49.856 (0,71%); Paulo: 46.733 (0,66%); Gabriel: 45.971 (0,65%).

Silva lidera entre os sobrenomes

Entre os sobrenomes, Silva tem quase o dobro da frequência de Santos, segundo colocado, com 616.354 pessoas. Oliveira aparece na terceira posição, com 453.212, seguido por Pereira, com 331.855, e Alves, com 328.362.

Souza e Sousa aparecem separadamente no levantamento. A grafia com “z” ocupa a sexta posição, com 310.248 pessoas, enquanto a versão com “s” está em oitavo lugar, com 282.397.

Confira os dez sobrenomes mais frequentes no estado:

Silva: 1.200.731 pessoas (17,02%); Santos: 616.354 (8,73%); Oliveira: 453.212 (6,42%); Pereira: 331.855 (4,70%); Alves: 328.362 (4,65%); Souza: 310.248 (4,40%); Rodrigues: 285.606 (4,05%); Sousa: 282.397 (4,00%); Ferreira: 281.108 (3,98%); Costa: 189.987 (2,69%).

A plataforma Nomes no Brasil, do IBGE, permite consultar a frequência de nomes e sobrenomes no país, nos estados e nos municípios, além de verificar diferenças entre períodos de nascimento.