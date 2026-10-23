Reprodução/Instagram Surubim de 113 cm no rio Suia Miçu

O pescador esportivo Wesley Eufrásio Gonçalves Ferreira, de 46 anos, bateu o recorde brasileiro ao capturar um surubim de 113 centímetros no rio Suiá Miçu, em Querência (MT).

O peixe, também chamado de cachara amazônica (Pseudoplatystoma punctifer), teve seu tamanho reconhecido pela BGFA Recordes e passou a ocupar o primeiro lugar na categoria masculina absoluta, que considera o comprimento do animal.

A vara estava no descanso quando disparou o alerta, aí que começou a briga e tive o privilégio de tirar esse lindo exemplar das águas do Suiá. Wesley Eufrásio Gonçalves Ferreira, pescador esportivo.









Para capturar o peixe, Wesley usou uma vara de 60 libras, um molinete da marca Sumax e uma linha de 0,60 milímetro.

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Recorde supera outras marcas

Antes do registro de Wesley, o recorde da categoria era de 105 centímetros, de Lucas Rizzardo.

Na lista de marcas anteriores divulgada pela BGFA, também aparecem Valdecir Samborski, com um exemplar de 104 centímetros; Salomão Rossy Elgaly, com 94 centímetros; e Leonardo Gomes Filho, com 79 centímetros.





O que é o surubim?

Surubim é um nome popular usado para diferentes peixes do gênero Pseudoplatystoma. Algumas dessas espécies também são conhecidas como pintado e cachara. Segundo informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), esses peixes têm importância comercial no Brasil, principalmente por causa da sua carne.

O pescado é valorizado por ter carne clara, textura firme e poucas espinhas, o que favorece sua venda em diferentes formatos, como filés, cortes e produtos congelados.

A criação desses peixes em viveiros também é uma alternativa para abastecer o mercado consumidor. De acordo com a Embrapa, a produção em cativeiro pode ajudar a reduzir a pressão da pesca comercial sobre as populações que vivem nos rios.

A alimentação dos surubins inclui outros peixes e alguns animais invertebrados, como pequenos organismos aquáticos. As características e as áreas onde são encontrados variam de acordo com a espécie.