Bombeiros Bombeiros realizam buscas em represa na zona rural de Goianésia, onde foi encontrado o corpo de um homem que desapareceu durante uma pescaria









Homem que desapareceu durante uma pescaria foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (23), em uma represa na zona rural de Goianésia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), os mergulhadores localizaram o corpo por volta das 10h15, a aproximadamente 15 metros da margem e quatro metros de profundidade.

O desaparecimento ocorreu na quinta-feira (22), quando a vítima pescava com um grupo de pessoas. Conforme os relatos repassados aos bombeiros, o homem utilizava um caiaque e deixou de ser visto pelos demais integrantes. Na sequência, o grupo avistou apenas a embarcação.

As testemunhas não presenciaram o momento em que ele teria submergido. Antes de acionar os bombeiros, no final da tarde, as pessoas que estavam no local fizeram buscas nas imediações, mas não conseguiram encontrá-lo.

No primeiro dia de atendimento, os militares percorreram as margens, fizeram uma varredura na superfície com uma canoa e iniciaram as buscas aquáticas. Uma equipe de mergulhadores também foi acionada. Os trabalhos foram suspensos ao anoitecer devido à baixa visibilidade e às condições de segurança.

A operação foi retomada na manhã desta sexta-feira, com militares do 18º Batalhão Bombeiro Militar, de Goianésia, e mergulhadores do 3º Batalhão Bombeiro Militar, de Anápolis. Drones auxiliaram na varredura da área.

Após a localização do corpo, as equipes permaneceram no local à espera da Polícia Técnico-Científica. A identificação e a idade da vítima não foram informadas no comunicado dos bombeiros.

O CBMGO orienta que o uso de colete salva-vidas e a atenção às condições do ambiente façam parte dos cuidados durante atividades aquáticas, especialmente em pescarias com embarcações. O relato da ocorrência não informa se o homem utilizava o equipamento.



