Reprodução/Ministério dos transportes Trem de passageiros na Estrada de Ferro Vitória a Minas

O apito do trem não é apenas um barulho para chamar a atenção. Os sons fazem parte da comunicação ferroviária e ajudam a avisar sobre manobras, movimentos e situações de risco.A combinação de toques longos e curtos funciona como um código.

Antes da popularização dos rádios, o apito era uma das principais formas de comunicação entre maquinistas e equipes que trabalhavam nos trilhos. Hoje, ele continua sendo usado como recurso de segurança.

O que significa cada apito do trem?

O significado varia de acordo com o país, a empresa e as regras operacionais. Entre os exemplos usados em algumas ferrovias estão:

Um toque longo: aviso de aproximação de cruzamento ou advertência geral.

Dois toques curtos: confirmação de sinal ou ordem para avançar.

Três toques curtos: indicação de retrocesso quando o trem está parado. Em movimento, a sequência pode indicar parada na próxima estação.

Quatro toques curtos: pedido de sinal ou repetição de uma mensagem que não foi compreendida.

Dois longos, um curto e um longo: aviso de aproximação de cruzamento público em nível, conforme regras usadas na América do Norte.

Vários toques curtos: podem sinalizar uma emergência ou alertar sobre pessoas e animais na via.

Conteúdo gerado por IA O Significado dos Apitos do Trem





Por que os trens ainda usam apitos?



O som permite alertar pessoas que estejam perto dos trilhos, mesmo quando elas não acompanham a sinalização eletrônica. Também pode avisar trabalhadores sobre a aproximação de uma composição e ajudar na comunicação durante manobras.

No Brasil, as normas ferroviárias preveem o uso de apito, buzina ou sirene quando é necessário alertar sobre a aproximação de um veículo ferroviário. Os regulamentos operacionais também associam sinais sonoros a procedimentos como partidas, frenagens e manobras.



